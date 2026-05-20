https://1prime.ru/20260520/obrazovanie-870072370.html
В России и Китае стартовали перекрестные Годы образования
В России и Китае стартовали перекрестные Годы образования - 20.05.2026, ПРАЙМ
В России и Китае стартовали перекрестные Годы образования
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае, передает корреспондент РИА Новости. | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T11:05+0300
2026-05-20T11:05+0300
2026-05-20T11:05+0300
россия
китай
рф
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/14/870069019_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_54d509210986f99a921436cf50f37173.jpg
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае, передает корреспондент РИА Новости. Ранее по решению лидеров двух стран 2026-2027 годы были объявлены перекрестными Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Это уже десятый по счету межгосударственный перекрестный проект РФ и Китая. Путин и Си Цзиньпин в среду вместе приняли участие в церемонии торжественного открытия перекрестных Годов образования. Она состоялась в рамках официального визита президента России в Китай. Как ранее отметили в Кремле, гуманитарные связи двух стран укрепляются: расширяются образовательные, культурные, спортивные, туристические и молодежные обмены. Перекрестные Годы культуры прошли в России и КНР в 2024-2025 годах, а 2026-2027 годы станут Годами образования. Российская часть плана мероприятий включает 103 проекта, которые направлены на развитие высшего, среднего профессионального и школьного образования, укрепление научного, молодежного сотрудничества, популяризацию русского языка в Китае и китайского языка в России. Сейчас в России проходят обучение 68 тысяч студентов из КНР, а в Китае обучается 21 тысяча россиян. Наряду с этим страны реализуют совместные фундаментальные исследования и проекты класса "мегасайенс", в том числе проект НИКА на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Как отмечали в Кремле, между российскими и китайскими научно-исследовательскими центрами реализуется более тысячи двусторонних научных проектов, - в основном это математические, медицинские, инженерно-технические или естественно-научные изыскания.
https://1prime.ru/20260520/putin-870067704.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/14/870069019_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_091136ad4ff12b758493bf58a9c55451.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, рф, владимир путин, си цзиньпин
РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин, Си Цзиньпин
В России и Китае стартовали перекрестные Годы образования
Путин и Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее по решению лидеров двух стран 2026-2027 годы были объявлены перекрестными Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Это уже десятый по счету межгосударственный перекрестный проект РФ
и Китая
.
Путин
и Си Цзиньпин
в среду вместе приняли участие в церемонии торжественного открытия перекрестных Годов образования. Она состоялась в рамках официального визита президента России в Китай.
Как ранее отметили в Кремле, гуманитарные связи двух стран укрепляются: расширяются образовательные, культурные, спортивные, туристические и молодежные обмены.
Путин назвал партнерство с Китаем образцом межгосударственных связей
Перекрестные Годы культуры прошли в России и КНР в 2024-2025 годах, а 2026-2027 годы станут Годами образования. Российская часть плана мероприятий включает 103 проекта, которые направлены на развитие высшего, среднего профессионального и школьного образования, укрепление научного, молодежного сотрудничества, популяризацию русского языка в Китае и китайского языка в России.
Сейчас в России проходят обучение 68 тысяч студентов из КНР, а в Китае обучается 21 тысяча россиян. Наряду с этим страны реализуют совместные фундаментальные исследования и проекты класса "мегасайенс", в том числе проект НИКА на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне.
Как отмечали в Кремле, между российскими и китайскими научно-исследовательскими центрами реализуется более тысячи двусторонних научных проектов, - в основном это математические, медицинские, инженерно-технические или естественно-научные изыскания.