В Нижнем Новгороде пенсионер отдал мошенникам более 16,7 миллиона рублей

Восьмидесятидвухлетний житель Нижнего Новгорода отдал более 16,7 миллиона рублей мошенникам, думая, что помогает сотрудникам ФСБ, сообщило МВД региона. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T12:37+0300

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - ПРАЙМ. Восьмидесятидвухлетний житель Нижнего Новгорода отдал более 16,7 миллиона рублей мошенникам, думая, что помогает сотрудникам ФСБ, сообщило МВД региона. "Сообщение о крупном мошенничестве поступило в отдел полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду от 82-летнего местного жителя Канавинского района, который находился в полной уверенности, что помогает сотрудникам ФСБ", - говорится в сообщении. Пожилой мужчина рассказал в полиции, что в середине апреля ему позвонили якобы из правоохранительных органов и под предлогом проверки сбережений на предмет финансирования недружественной страны стали склонять его к участию в "совместной операции". Пенсионер находился под постоянным телефонным воздействием мошенников на протяжении двух недель. "Следуя указаниям злоумышленников, пожилой нижегородец передал им хранившиеся дома 510 тысяч рублей, а затем 10 раз обналичил свои счета в различных банках города. Общую сумму в размере 16 743 285 рублей потерпевший четырежды передавал, предположительно, одному и тому же мужчине, который приезжал по указанным "силовиками" адресам. Для передачи денег использовался условный пароль "солнце-планета"", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Сотрудники полиции ищут причастных к совершению преступления и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

