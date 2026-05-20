Россиянам объяснили, кто вправе забрать пенсионные накопления - 20.05.2026, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, кто вправе забрать пенсионные накопления
Россиянам объяснили, кто вправе забрать пенсионные накопления

Финогенова: забрать накопительную пенсию могут те, у кого она ниже 439 776 руб

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Накопительная пенсия, формировавшаяся с 2002 по 2014 год, может быть получена не только в виде пожизненных выплат, но и единовременно — целиком. Однако такое право есть не у всех, а лишь у тех, чьи накопления не превышают определённый порог, рассказала агентству “Прайм” профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
"В 2026 году для получения накопительной пенсии размер накоплений должен превышать 439 776 рублей. Если эта сумма меньше, пенсионер имеет право на единовременную выплату всех средств. Также единовременная выплата положена тем, кто достиг пенсионного возраста, но не набрал необходимого стажа или пенсионных баллов", — пояснила эксперт.
Право на накопительную пенсию имеют граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатель перечислял взносы с 2002 по 2013 год, а также женщины 1957–1966 годов и мужчины 1953–1966 годов (за них взносы платили в 2002–2004 годах). Кроме того, накопления есть у участников программы софинансирования и у матерей, направивших на эти цели материнский капитал.
Выплата накоплений возможна в трёх формах. Первая — пожизненная накопительная пенсия: назначается, если расчётный ежемесячный размер превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера (16 288 рублей в месяц). В 2026 году порог составляет 439 776 рублей совокупных накоплений. При этом необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
Вторая форма — срочная выплата на срок не менее 10 лет: доступна только тем, кто формировал накопления за счёт добровольных взносов или материнского капитала.
Третья — единовременная выплата всей суммы, которая производится в двух случаях: если накопления не превышают 439 776 рублей, либо если гражданин достиг пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 для мужчин), но не заработал нужный стаж или баллы для страховой пенсии.
Узнать размер своих накоплений можно в личном кабинете на сайте Социального фонда России или через портал "Госуслуги", заказав справку о состоянии индивидуального лицевого счёта, заключила Финогенова.
 
