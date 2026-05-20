https://1prime.ru/20260520/peregovory-870064891.html

В ФРГ неожиданно ответили на инициативу Путина

В ФРГ неожиданно ответили на инициативу Путина - 20.05.2026, ПРАЙМ

В ФРГ неожиданно ответили на инициативу Путина

Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", Сара Вагенкнехт, положительно оценила предложение президента России Владимира Путина... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T05:17+0300

2026-05-20T05:17+0300

2026-05-20T05:19+0300

германия

европа

москва

владимир путин

ангела меркель

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0d/869897073_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_a3600bf630a0681d049808e1f54a9e1c.jpg

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", Сара Вагенкнехт, положительно оценила предложение президента России Владимира Путина рассмотреть бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве представителя ЕС на вероятных переговорах с Россией."Я думаю, это вовсе неплохая идея. У Путина и Шредера присутствует определенная база доверия", — выразила свое мнение Вагенкнехт в интервью телеканалу Welt.По ее мнению, в конечном итоге в переговорном процессе должно участвовать правительство Германии, поскольку у него есть соответствующие полномочия, однако участие Шредера могло бы стать хорошим стимулом для старта диалога."Ангеле Меркель пришлось вмешаться, чтобы хоть как-то указать этой жалкой коалиции и этому жалкому канцлеру (Фридриху Мерцу. — Прим. ред.) на то, что для Германии и Европы оставаться в стороне — это глупая затея", — добавила Вагенкнехт.Ранее президент России, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Москвой и Брюсселем, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом Путин подчеркнул, что ЕС сам должен назначить этого человека. Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус отказался давать оценки по этому вопросу. Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности "евротройки" (Франция, Великобритания, ФРГ) вместе с США вступить в переговоры с Россией.

германия

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, европа, москва, владимир путин, ангела меркель, ес