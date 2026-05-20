В ФРГ неожиданно ответили на инициативу Путина - 20.05.2026, ПРАЙМ
В ФРГ неожиданно ответили на инициативу Путина
Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", Сара Вагенкнехт, положительно оценила предложение президента России Владимира Путина... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T05:17+0300
2026-05-20T05:19+0300
05:17 20.05.2026 (обновлено: 05:19 20.05.2026)
 
В ФРГ неожиданно ответили на инициативу Путина

Вагенкнехт назвала выбор Шредера представителем ЕС на переговорах хорошей идеей

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость", Сара Вагенкнехт, положительно оценила предложение президента России Владимира Путина рассмотреть бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве представителя ЕС на вероятных переговорах с Россией.

"Я думаю, это вовсе неплохая идея. У Путина и Шредера присутствует определенная база доверия", — выразила свое мнение Вагенкнехт в интервью телеканалу Welt.

По ее мнению, в конечном итоге в переговорном процессе должно участвовать правительство Германии, поскольку у него есть соответствующие полномочия, однако участие Шредера могло бы стать хорошим стимулом для старта диалога.

"Ангеле Меркель пришлось вмешаться, чтобы хоть как-то указать этой жалкой коалиции и этому жалкому канцлеру (Фридриху Мерцу. — Прим. ред.) на то, что для Германии и Европы оставаться в стороне — это глупая затея", — добавила Вагенкнехт.

Ранее президент России, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Москвой и Брюсселем, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом Путин подчеркнул, что ЕС сам должен назначить этого человека.

Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус отказался давать оценки по этому вопросу. Он также не стал озвучивать альтернативные кандидатуры возможных посредников. Одновременно Корнелиус заявил о готовности "евротройки" (Франция, Великобритания, ФРГ) вместе с США вступить в переговоры с Россией.
 
