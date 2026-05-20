Россия и Китай достигли понимания по "Силе Сибири — 2", заявил Песков

Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта "Сила Сибири — 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T11:03+0300

ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта "Сила Сибири — 2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент сегодня говорил на переговорах, что, в целом, основные параметры понимания по "Силе Сибири — 2" есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться", - сказал Песков журналистам. "Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется", - отметил он.

