Россия стала третьим крупнейшим покупателем китайского пива - 20.05.2026, ПРАЙМ
Россия стала третьим крупнейшим покупателем китайского пива
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле стала третьим крупнейшим покупателем китайского пива, уступая лишь Мьянме и Гонконгу, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Месяцем ранее страна была четвертой, тогда в тройку лидеров вместе с традиционными Мьянмой и Гонконгом входили ОАЭ. При этом поставки оказались примерно на уровне мартовских значений – за месяц они подросли всего на 0,6%, составив 4,4 миллиона долларов. Впрочем, в годовом выражении динамика была более заметной – рост более чем на треть.
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле стала третьим крупнейшим покупателем китайского пива, уступая лишь Мьянме и Гонконгу, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.
Месяцем ранее страна была четвертой, тогда в тройку лидеров вместе с традиционными Мьянмой и Гонконгом входили ОАЭ.
При этом поставки оказались примерно на уровне мартовских значений – за месяц они подросли всего на 0,6%, составив 4,4 миллиона долларов. Впрочем, в годовом выражении динамика была более заметной – рост более чем на треть.
