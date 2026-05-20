https://1prime.ru/20260520/portfel-870066624.html

Портфель кредитов населению в России достиг рекордных 37,4 триллиона рублей

Портфель кредитов населению в России достиг рекордных 37,4 триллиона рублей - 20.05.2026, ПРАЙМ

Портфель кредитов населению в России достиг рекордных 37,4 триллиона рублей

Портфель кредитов населению в России по итогам первого квартала 2026 года достиг рекордных 37,4 триллиона рублей, в аналогичном периоде прошлого года показатель | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T07:17+0300

2026-05-20T07:17+0300

2026-05-20T07:17+0300

финансы

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870066624.jpg?1779250621

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Портфель кредитов населению в России по итогам первого квартала 2026 года достиг рекордных 37,4 триллиона рублей, в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 35,77 триллиона рублей, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "По данным Объединенного кредитного бюро, сформированный рынком портфель розничного банковского кредитования, без учета дефолтов, находится на рекордно высоком уровне: по итогам первого квартала 2026 года он достиг 37,38 триллиона рублей", - говорится в материале. "Для сравнения: в четвертом квартале прошлого года он был равен 37,11 триллиона рублей, в первом квартале 2025 года – 35,77 триллиона рублей", - добавляется там. Отмечается, что число заемщиков, имеющих как минимум один действующий кредит, составляет 47,6 миллиона человек. "Это больше, чем в четвертом квартале прошлого года (47,2 миллиона человек), но меньше, чем в первом квартале 2025 года – 48,9 миллиона человек. Пик закредитованности населения пришелся на третий квартал 2024 года – 49,7 миллиона человек", - уточняют в ОКБ. При этом среднее количество кредитов на одного заемщика второй квартал подряд держится на уровне 2,2 кредита на человека. Максимальный показатель был зафиксирован в третьем квартале 2024 года – 2,3 кредита на одного заемщика. "Количество граждан с просрочкой хотя бы по одному кредиту от 30 до 90 дней достигло 9,06 миллиона человек. Для сравнения: в четвертом квартале прошлого года заемщиков, допустивших просрочку в 30-90 дней, было 9,02 миллиона человек, в первом квартале 2025 года – 8,82 миллиона человек. Средняя сумма задолженности по действующим кредитам на одного заемщика второй квартал подряд сохраняется на максимальной отметке 1,16 миллиона рублей. Также отмечается, что доля просроченной задолженности со сроком 30-90 дней в портфеле розничного банковского кредитования с третьего квартала 2025 года держится на уровне 0,9%. Максимальный уровень просрочки наблюдался в первом квартале 2025 года – 1,1% портфеля, сообщается в материалах. "В денежном эквиваленте общий объем просроченной задолженности, без учета дефолтов, по итогам первого квартала составил 328,22 миллиарда рублей. Для сравнения: в четвертом квартале прошлого года он был равен 322,04 миллиарда рублей, в первом квартале 2025 года достигал максимальных для рынка 385,07 миллиарда рублей", - заключают в ОКБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки