https://1prime.ru/20260520/prodazhi-870063614.html
Продажи кондиционеров в "М.Видео" выросли на 22% за две недели мая
Продажи кондиционеров в "М.Видео" выросли на 22% за две недели мая - 20.05.2026, ПРАЙМ
Продажи кондиционеров в "М.Видео" выросли на 22% за две недели мая
Продажи кондиционеров в "М.Видео" за первые две недели мая выросли на 22% в количественном выражении и на 15% в денежном по сравнению с двумя последними... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T04:48+0300
2026-05-20T04:48+0300
2026-05-20T04:48+0300
бизнес
м.видео
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870063614.jpg?1779241707
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Продажи кондиционеров в "М.Видео" за первые две недели мая выросли на 22% в количественном выражении и на 15% в денежном по сравнению с двумя последними неделями апреля, выяснили для РИА Новости аналитики ритейлера.
"ПАО "М.видео", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует рост спроса на климатическую технику на фоне жаркой погоды и подготовки россиян к летнему сезону. Продажи кондиционеров в "М.Видео" за первую половину мая выросли на 22% в количественном выражении и на 15% в денежном по сравнению со второй половиной предыдущего месяца", - говорится в сообщении.
Рост также наблюдается и в недельной динамике: по итогам периода с 11 по 17 мая продажи кондиционеров увеличились на 14% как в количественном, так и в денежном выражениях по сравнению с неделей с 4 по 10 мая.
Отмечается, что средняя стоимость кондиционеров, которые чаще всего приобретают покупатели "М.Видео", составляет около 26 тысяч рублей. Наибольшим спросом пользуются классические сплит-системы для квартир и домов, которые россияне рассматривают как долгосрочное решение охлаждения помещений в жаркий период.
Одновременно сохраняется устойчивый интерес к более доступным сезонным решениям - вентиляторам, мобильным кондиционерам и компактным устройствам.
Наиболее популярными брендами как в количественном, так и в денежном выражении стали Carrera и Rapid.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, м.видео
Продажи кондиционеров в "М.Видео" выросли на 22% за две недели мая
Продажи кондиционеров в "М.Видео" за первые две недели мая выросли на 22%
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Продажи кондиционеров в "М.Видео" за первые две недели мая выросли на 22% в количественном выражении и на 15% в денежном по сравнению с двумя последними неделями апреля, выяснили для РИА Новости аналитики ритейлера.
"ПАО "М.видео", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует рост спроса на климатическую технику на фоне жаркой погоды и подготовки россиян к летнему сезону. Продажи кондиционеров в "М.Видео" за первую половину мая выросли на 22% в количественном выражении и на 15% в денежном по сравнению со второй половиной предыдущего месяца", - говорится в сообщении.
Рост также наблюдается и в недельной динамике: по итогам периода с 11 по 17 мая продажи кондиционеров увеличились на 14% как в количественном, так и в денежном выражениях по сравнению с неделей с 4 по 10 мая.
Отмечается, что средняя стоимость кондиционеров, которые чаще всего приобретают покупатели "М.Видео", составляет около 26 тысяч рублей. Наибольшим спросом пользуются классические сплит-системы для квартир и домов, которые россияне рассматривают как долгосрочное решение охлаждения помещений в жаркий период.
Одновременно сохраняется устойчивый интерес к более доступным сезонным решениям - вентиляторам, мобильным кондиционерам и компактным устройствам.
Наиболее популярными брендами как в количественном, так и в денежном выражении стали Carrera и Rapid.