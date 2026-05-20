Продажи кондиционеров в "М.Видео" выросли на 22% за две недели мая

2026-05-20T04:48+0300

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Продажи кондиционеров в "М.Видео" за первые две недели мая выросли на 22% в количественном выражении и на 15% в денежном по сравнению с двумя последними неделями апреля, выяснили для РИА Новости аналитики ритейлера. "ПАО "М.видео", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует рост спроса на климатическую технику на фоне жаркой погоды и подготовки россиян к летнему сезону. Продажи кондиционеров в "М.Видео" за первую половину мая выросли на 22% в количественном выражении и на 15% в денежном по сравнению со второй половиной предыдущего месяца", - говорится в сообщении. Рост также наблюдается и в недельной динамике: по итогам периода с 11 по 17 мая продажи кондиционеров увеличились на 14% как в количественном, так и в денежном выражениях по сравнению с неделей с 4 по 10 мая. Отмечается, что средняя стоимость кондиционеров, которые чаще всего приобретают покупатели "М.Видео", составляет около 26 тысяч рублей. Наибольшим спросом пользуются классические сплит-системы для квартир и домов, которые россияне рассматривают как долгосрочное решение охлаждения помещений в жаркий период. Одновременно сохраняется устойчивый интерес к более доступным сезонным решениям - вентиляторам, мобильным кондиционерам и компактным устройствам. Наиболее популярными брендами как в количественном, так и в денежном выражении стали Carrera и Rapid.

