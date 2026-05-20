Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Профсоюз Samsung пообещал начать забастовку с 21 мая - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260520/profsojuz-870066145.html
Профсоюз Samsung пообещал начать забастовку с 21 мая
Профсоюз Samsung пообещал начать забастовку с 21 мая - 20.05.2026, ПРАЙМ
Профсоюз Samsung пообещал начать забастовку с 21 мая
Профсоюз Samsung заявил по итогам очередного раунда переговоров с компанией об отсутствии договоренностей и пообещал начать забастовку с 21 мая, передает... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T06:43+0300
2026-05-20T06:43+0300
экономика
мировая экономика
южная корея
samsung
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870066145.jpg?1779248624
СЕУЛ, 20 мая - ПРАЙМ. Профсоюз Samsung заявил по итогам очередного раунда переговоров с компанией об отсутствии договоренностей и пообещал начать забастовку с 21 мая, передает агентство Ренхап. Профсоюз Samsung заявил о намерении провести 18-дневную забастовку с 21 мая по 7 июня, в которой приняли бы участие около 50 тысяч работников. Между представителями профсоюза и Samsung прошли несколько раундов переговоров, в том числе при посредничестве правительства Южной Кореи, но прийти к соглашению не удалось. "Профсоюз, как и планировалось, завтра в законном порядке приступит к всеобщей забастовке", - заявил профсоюз Samsung Electronics при Сверхкорпоративном профсоюзе Samsung Group. В профсоюзе сообщили, что около 22.00 19 мая (16.00 мск) профсоюз согласился с вариантом договоренностей, предложенным Центральной комиссией по трудовым отношениям, которая была меидатором переговоров со стороны властей Южной Кореи. Но сторона Samsung выразила отказ, повторяла позицию о том, что "решение не принято". В результате пост-медиация была завершена по решению Центральной комиссии по трудовым отношениям. В профсоюзе подчеркнули, что даже в период забастовки "не прекратят усилия для достижения соглашения". Работники Samsung требовали отменить верхний предел бонусов на уровне 50% годовой зарплаты и закрепить систему, при которой 15% операционной прибыли компании направляются на выплаты сотрудникам. Компания, в свою очередь, заявляла, что готова выплачивать "вознаграждения высшего уровня" при достижении первого места в отрасли, однако выступает против институционализации отмены потолка бонусов. В то же время суд в Южной Корее 18 мая частично ограничил формы проведения всеобщей забастовки профсоюза Samsung Electronics и назначил крупные штрафы за нарушение этих ограничений. Так, в период забастовки профсоюзы не имеют права препятствовать эксплуатации объектов безопасности, если они поддерживаются "с тем же количеством персонала, временем работы, масштабом эксплуатации и уровнем ответственности, что и в обычное время". Суд запретил препятствовать работам по предотвращению повреждения производственных объектов и порчи полупроводниковых пластин. Отдельно был вынесен запрет сверхкорпоративному профсоюзу и его председателю Чхве Сын Хо занимать полностью или частично производственные объекты, устанавливать замки на территории предприятий и препятствовать проходу работников. За каждый день нарушения оба профсоюза обязаны будут выплачивать Samsung Electronics по 100 миллионов вон (около 72 тысяч долларов) каждый, а глава отделения Samsung Electronics сверхкорпоративного профсоюза Чхве Сын Хо и исполняющая обязанности председателя Национального профсоюза Samsung Electronics У Ха Ген должны будут отдельно платить по 10 миллионов вон (около 7,2 тысячи долларов) в день.
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, южная корея, samsung
Экономика, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Samsung
06:43 20.05.2026
 
Профсоюз Samsung пообещал начать забастовку с 21 мая

Профсоюз Samsung пообещал начать забастовку с 21 мая

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СЕУЛ, 20 мая - ПРАЙМ. Профсоюз Samsung заявил по итогам очередного раунда переговоров с компанией об отсутствии договоренностей и пообещал начать забастовку с 21 мая, передает агентство Ренхап.
Профсоюз Samsung заявил о намерении провести 18-дневную забастовку с 21 мая по 7 июня, в которой приняли бы участие около 50 тысяч работников. Между представителями профсоюза и Samsung прошли несколько раундов переговоров, в том числе при посредничестве правительства Южной Кореи, но прийти к соглашению не удалось.
"Профсоюз, как и планировалось, завтра в законном порядке приступит к всеобщей забастовке", - заявил профсоюз Samsung Electronics при Сверхкорпоративном профсоюзе Samsung Group.
В профсоюзе сообщили, что около 22.00 19 мая (16.00 мск) профсоюз согласился с вариантом договоренностей, предложенным Центральной комиссией по трудовым отношениям, которая была меидатором переговоров со стороны властей Южной Кореи. Но сторона Samsung выразила отказ, повторяла позицию о том, что "решение не принято". В результате пост-медиация была завершена по решению Центральной комиссии по трудовым отношениям.
В профсоюзе подчеркнули, что даже в период забастовки "не прекратят усилия для достижения соглашения".
Работники Samsung требовали отменить верхний предел бонусов на уровне 50% годовой зарплаты и закрепить систему, при которой 15% операционной прибыли компании направляются на выплаты сотрудникам. Компания, в свою очередь, заявляла, что готова выплачивать "вознаграждения высшего уровня" при достижении первого места в отрасли, однако выступает против институционализации отмены потолка бонусов.
В то же время суд в Южной Корее 18 мая частично ограничил формы проведения всеобщей забастовки профсоюза Samsung Electronics и назначил крупные штрафы за нарушение этих ограничений. Так, в период забастовки профсоюзы не имеют права препятствовать эксплуатации объектов безопасности, если они поддерживаются "с тем же количеством персонала, временем работы, масштабом эксплуатации и уровнем ответственности, что и в обычное время".
Суд запретил препятствовать работам по предотвращению повреждения производственных объектов и порчи полупроводниковых пластин. Отдельно был вынесен запрет сверхкорпоративному профсоюзу и его председателю Чхве Сын Хо занимать полностью или частично производственные объекты, устанавливать замки на территории предприятий и препятствовать проходу работников.
За каждый день нарушения оба профсоюза обязаны будут выплачивать Samsung Electronics по 100 миллионов вон (около 72 тысяч долларов) каждый, а глава отделения Samsung Electronics сверхкорпоративного профсоюза Чхве Сын Хо и исполняющая обязанности председателя Национального профсоюза Samsung Electronics У Ха Ген должны будут отдельно платить по 10 миллионов вон (около 7,2 тысячи долларов) в день.
 
ЭкономикаМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯSamsung
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала