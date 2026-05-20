Профсоюз Samsung пообещал начать забастовку с 21 мая

Профсоюз Samsung заявил по итогам очередного раунда переговоров с компанией об отсутствии договоренностей и пообещал начать забастовку с 21 мая

2026-05-20T06:43+0300

СЕУЛ, 20 мая - ПРАЙМ. Профсоюз Samsung заявил по итогам очередного раунда переговоров с компанией об отсутствии договоренностей и пообещал начать забастовку с 21 мая, передает агентство Ренхап. Профсоюз Samsung заявил о намерении провести 18-дневную забастовку с 21 мая по 7 июня, в которой приняли бы участие около 50 тысяч работников. Между представителями профсоюза и Samsung прошли несколько раундов переговоров, в том числе при посредничестве правительства Южной Кореи, но прийти к соглашению не удалось. "Профсоюз, как и планировалось, завтра в законном порядке приступит к всеобщей забастовке", - заявил профсоюз Samsung Electronics при Сверхкорпоративном профсоюзе Samsung Group. В профсоюзе сообщили, что около 22.00 19 мая (16.00 мск) профсоюз согласился с вариантом договоренностей, предложенным Центральной комиссией по трудовым отношениям, которая была меидатором переговоров со стороны властей Южной Кореи. Но сторона Samsung выразила отказ, повторяла позицию о том, что "решение не принято". В результате пост-медиация была завершена по решению Центральной комиссии по трудовым отношениям. В профсоюзе подчеркнули, что даже в период забастовки "не прекратят усилия для достижения соглашения". Работники Samsung требовали отменить верхний предел бонусов на уровне 50% годовой зарплаты и закрепить систему, при которой 15% операционной прибыли компании направляются на выплаты сотрудникам. Компания, в свою очередь, заявляла, что готова выплачивать "вознаграждения высшего уровня" при достижении первого места в отрасли, однако выступает против институционализации отмены потолка бонусов. В то же время суд в Южной Корее 18 мая частично ограничил формы проведения всеобщей забастовки профсоюза Samsung Electronics и назначил крупные штрафы за нарушение этих ограничений. Так, в период забастовки профсоюзы не имеют права препятствовать эксплуатации объектов безопасности, если они поддерживаются "с тем же количеством персонала, временем работы, масштабом эксплуатации и уровнем ответственности, что и в обычное время". Суд запретил препятствовать работам по предотвращению повреждения производственных объектов и порчи полупроводниковых пластин. Отдельно был вынесен запрет сверхкорпоративному профсоюзу и его председателю Чхве Сын Хо занимать полностью или частично производственные объекты, устанавливать замки на территории предприятий и препятствовать проходу работников. За каждый день нарушения оба профсоюза обязаны будут выплачивать Samsung Electronics по 100 миллионов вон (около 72 тысяч долларов) каждый, а глава отделения Samsung Electronics сверхкорпоративного профсоюза Чхве Сын Хо и исполняющая обязанности председателя Национального профсоюза Samsung Electronics У Ха Ген должны будут отдельно платить по 10 миллионов вон (около 7,2 тысячи долларов) в день.

