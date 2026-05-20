Путин встретится с Си Цзиньпином

2026-05-20T00:11+0300

ПЕКИН, 20 мая – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине в среду обсудят весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. В аэропорту Пекина для встречи гостя организовали торжественную церемонию с участием роты почетного караула и оркестра. В церемонии по традиции участвовали дети, они скандировали приветствия на китайском языке и размахивали миниатюрными флагами России и Китая, приветствуя президента РФ. У трапа самолета Путина встретил министр иностранных дел и глава канцелярии Комиссии ЦК КПК Китая Ван И, который является вторым самым узнаваемым политиком Китая после Си Цзиньпина. Президента США Дональда Трампа на прошлой неделе в аэропорту встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ Основная программа визита Путина в Китай начнется в среду с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина Тяньаньмэнь. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры на высшем уровне. Путин и Си Цзиньпин сначала побеседуют в узком составе - обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки. Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций. Вместе с Путиным в Пекине будут первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова и Александр Новак, глава МИД Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и многие другие представители органов власти и крупного российского бизнеса. По итогам встречи стороны примут совместные документы, к визиту проработано порядка 40 таких договоренностей. Путин и Си Цзиньпин, как ожидается, подпишут несколько из них - заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. СИМВОЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА И ТРАДИЦИОННОЕ ЧАЕПИТИЕ Позже в этот день лидеры двух стран примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Президент России также проведет отдельную встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, чтобы обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества. Но программа визита не ограничится исключительно официальными мероприятиями. В Кремле ранее анонсировали весьма символичную встречу, которая состоится в рамках нынешней поездки российского лидера в Китай. Путин планирует увидеться с китайским инженером Пэн Паем, который, будучи ребенком, встречал президента России во время его первого визита в КНР в 2000 году. Эта встреча пройдет в государственной резиденции Дяоюйтай, где президент России остановился на время визита. Вечером в среду состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а заключительным пунктом рабочей программы станет беседа Путина с председателем КНР за чаем. Эта неформальная встреча, на которую приглашены по четыре члена делегации с каждой стороны, будет одним из самых важных мероприятий поездки, говорили в Кремле. В Москве рассчитывают, что традиционное для визитов Путина в Китай чаепитие с председателем КНР продлится "как можно дольше", ведь такой формат общения за закрытыми дверями позволяет лидерам доверительно и по-дружески поговорить на самые важные темы. Именно на этой встрече Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы международной повестки. ПОЗИЦИИ БЛИЗКИ ИЛИ СОВПАДАЮТ Внешнеполитические подходы России и Китая близки, а по многим международным вопросам идентичны, отмечали в Кремле. Москва и Пекин выступают за формирование более справедливого многополярного миропорядка, обеспечение равной и неделимой безопасности. Взаимодействие России и Китая является важнейшим фактором стабилизации международных отношений, подчеркивал Путин, - фактором сдерживания и стабильности в ситуации, когда в мире почти не осталось договоров, регулирующих сферу безопасности, разоружения и контроля за ядерным оружием. Китай кроме того является крупнейшим торгово-экономическим партнером России, отмечал Путин, особо выделяя среди направлений сотрудничества энергетику. Россия сейчас является одним из основных поставщиков энергоресурсов в КНР. СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ Как сообщил президент России незадолго до визита в Китай, страны близки к тому, чтобы сделать очень существенный шаг вперед в нефтегазовом сотрудничестве. По его словам, практически все основные вопросы согласованы, и он будет рад, "если удастся их доработать и поставить точку во время визита". Как ожидается, Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода "Сила Сибири-2", они есть в повестке встречи, говорил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Стороны в минувшем году подписали юридически обязывающий меморандум по проекту "Сила Сибири-2", предусматривающему поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год из Западной Сибири через Монголию (маршрут "Союз Восток") в рамках долгосрочного контракта сроком около 30 лет. МНОГОПЛАНОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Энергосотрудничество будет не единственной темой предстоящих переговоров, обсуждаться будет весь комплекс отношений. В Кремле отмечали активное развитие промышленной кооперации, в том числе по локализации производства китайских автомобилей в России. Важное место в двусторонней торговле занимают взаимные закупки сельхозпродукции. Как сообщали в Кремле, Москва и Пекин работают над расширением номенклатуры допуска российских агропромышленных товаров на китайский рынок. Китай сейчас занимает первое место среди внешнеторговых партнеров РФ, а Россия по итогам прошлого года заняла пятое место среди торговых контрагентов КНР после США, Японии, Республики Корея и Вьетнама. Товарооборот РФ и Китая в 2025 году составил почти 240 миллиардов долларов, а его структура расширилась, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. В минувшем году этот показатель не достиг рекорда 2024 года, когда товарооборот был на отметке около 244,9 миллиарда долларов. Но в 2026 году в торговле наблюдается уверенная положительная динамика, отмечали в Кремле. По данным китайской таможни, объем взаимной торговли по итогам первых четырех месяцев нынешнего года вырос на 19,7% к аналогичному периоду прошлого года и составил более 85,2 миллиарда долларов. Росту товарооборота двух стран способствовали шаги по переводу расчетов в национальные валюты, сейчас почти все экспортно-импортные операции выполняются в рублях и юанях. По сути, Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли, защищенную от влияния третьих стран и негативных тенденций на глобальных рынках, подчеркивали в Кремле. БЕЗВИЗОВЫЕ ПОЕЗДКИ Москва и Пекин развивают не только торгово-экономические отношения, укрепляются и гуманитарные связи двух стран, растут туристические обмены. Китай с 15 сентября ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в Россию на срок до 30 дней без виз. Такой взаимный режим безвизовых поездок способствовал росту туристического потока, который в 2025 году превысил 3 миллиона человек, отмечают в Кремле. Более 2 миллионов россиян в минувшем году побывали в Китае и более 1 миллиона граждан КНР посетили Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала РИА Новости, что вопрос продления безвизового режима между Россией и Китаем находится в межведомственной проработке.

