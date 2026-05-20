Путин рассказал о планах по развитию сотрудничества с Китаем
Россия и Китай будут развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T08:53+0300
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай будут развивать сотрудничество и в двустороннем формате, и на международных площадках, заявил президент РФ Владимир Путин. "Будем развивать наше сотрудничество и в двустороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров. Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
Путин: Россия и Китай будут развивать сотрудничество на международных площадках