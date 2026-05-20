Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал партнерство с Китаем образцом межгосударственных связей - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260520/putin-870067704.html
Путин назвал партнерство с Китаем образцом межгосударственных связей
Путин назвал партнерство с Китаем образцом межгосударственных связей - 20.05.2026, ПРАЙМ
Путин назвал партнерство с Китаем образцом межгосударственных связей
Президент России Владимир Путин назвал всеобъемлющее партнерство РФ и Китая образцом межгосударственных связей в новую эпоху. | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T08:54+0300
2026-05-20T09:16+0300
россия
китай
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/14/870069118_0:127:3415:2048_1920x0_80_0_0_8e52a240b561376c7b1cfc1c6cac4e29.jpg
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал всеобъемлющее партнерство РФ и Китая образцом межгосударственных связей в новую эпоху. "Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире", - заявил Путин в ходе российско-китайских переговоров. Президент России подчеркнул, что оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства. Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
https://1prime.ru/20260519/novak-870051285.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/14/870069118_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_8b6713a741e03ab58aef9f5bcdbc7ab4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, рф, владимир путин
РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин
08:54 20.05.2026 (обновлено: 09:16 20.05.2026)
 
Путин назвал партнерство с Китаем образцом межгосударственных связей

Путин назвал партнерство с КНР образцом межгосударственных связей в новую эпоху

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2026
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал всеобъемлющее партнерство РФ и Китая образцом межгосударственных связей в новую эпоху.
"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире", - заявил Путин в ходе российско-китайских переговоров.
Президент России подчеркнул, что оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Новак оценил сотрудничество с Китаем по поставкам нефти и газа
Вчера, 17:11
 
РОССИЯКИТАЙРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала