"Это плевок в лицо". На Западе поразились шагу Путина

Визит президента России Владимира Путина в Китай вызвал бурную реакцию читателей Le Figaro. | 20.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Визит президента России Владимира Путина в Китай вызвал бурную реакцию читателей Le Figaro."Путин сразу после Трампа – это же плевок в лицо США!" — указал Raphio83."Китайцы гораздо ближе к Путину, чем к Трампу, но тсс, это вина Дональда", — написал Kacendre."К сожалению, в Европе сочли целесообразным разорвать все дипломатические отношения с Россией, которая одновременно является крупным рынком, поставщиком сырья и энергоносителей, а также близким культурным партнером Европы… Какая ошибка!!!" — недоволен anonyme."Ялта 2.0 в процессе строительства", — выразил мнение BERNARD SORET 1."В первую очередь, это делается для укрепления ШОС; Россия и Китай являются основой этой организации и демонстрируют свою солидарность с Ираном, который является ее членом; в то же время, чтобы показать, что влияние ЕС стало иллюзорным, а у США больше нет надежных союзников, и поэтому они оказались в изоляции… мы увидим это позже, но я думаю, что мы неосознанно переживаем исторический момент потрясений в устоявшихся структурах власти, которые существовали почти два столетия", — заключил Profil974.По приглашению Си Цзиньпина, президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве. Россию на переговорах представляет крупная делегация, в состав которой вошли вице-премьеры, министры, руководители государственных компаний и представители большого бизнеса.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

