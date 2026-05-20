Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США началась паника из-за решения Путина и Си Цзиньпина - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260520/putin-870077397.html
В США началась паника из-за решения Путина и Си Цзиньпина
В США началась паника из-за решения Путина и Си Цзиньпина - 20.05.2026, ПРАЙМ
В США началась паника из-за решения Путина и Си Цзиньпина
Китай планирует совместно с Россией положить конец доминированию США, сообщает Bloomberg. | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T14:49+0300
2026-05-20T14:49+0300
китай
сша
пекин
россия
владимир путин
си цзиньпин
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/14/870071359_0:96:2114:1286_1920x0_80_0_0_539fb3a4799b57171090183f04f2ed0a.jpg
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Китай планирует совместно с Россией положить конец доминированию США, сообщает Bloomberg. "Примечательно, что Москва и Пекин подписывают декларацию о продвижении многополярного мирового порядка. Конечно, стремление обеих стран к отказу от мирового порядка под руководством США, хорошо известно. Но это было открыто продемонстрировано в сегодняшних комментариях и встречах — всего через несколько дней после того, как Си Цзиньпин принимал Трампа", — говорится в публикации.Автор материала отмечает, что хотя между США и Китаем сейчас наблюдается временное перемирие и стремление к стабильности, в долгосрочной перспективе Пекин намерен бросить вызов Вашингтону. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина с официальным визитом 19-20 мая. Визит посвящен 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве. Российский лидер сопровождается значительной делегацией, включающей вице-премьеров, министров, руководителей государственных корпораций и представителей крупного бизнеса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260520/putin-870074086.html
китай
сша
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/14/870071359_92:0:1936:1383_1920x0_80_0_0_52f8681259e117244ec45ba4bc6dd51e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша, пекин, россия, владимир путин, си цзиньпин, bloomberg
КИТАЙ, США, Пекин, РОССИЯ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Bloomberg
14:49 20.05.2026
 
В США началась паника из-за решения Путина и Си Цзиньпина

Bloomberg: Китай намерен с помощью РФ положить конец доминированию США

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2026
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Китай планирует совместно с Россией положить конец доминированию США, сообщает Bloomberg.
"Примечательно, что Москва и Пекин подписывают декларацию о продвижении многополярного мирового порядка. Конечно, стремление обеих стран к отказу от мирового порядка под руководством США, хорошо известно. Но это было открыто продемонстрировано в сегодняшних комментариях и встречах — всего через несколько дней после того, как Си Цзиньпин принимал Трампа", — говорится в публикации.
Автор материала отмечает, что хотя между США и Китаем сейчас наблюдается временное перемирие и стремление к стабильности, в долгосрочной перспективе Пекин намерен бросить вызов Вашингтону.
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина с официальным визитом 19-20 мая. Визит посвящен 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве. Российский лидер сопровождается значительной делегацией, включающей вице-премьеров, министров, руководителей государственных корпораций и представителей крупного бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2026
"Это плевок в лицо". На Западе поразились шагу Путина
11:54
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
КИТАЙСШАПекинРОССИЯВладимир ПутинСи ЦзиньпинBloomberg
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала