В США началась паника из-за решения Путина и Си Цзиньпина
Bloomberg: Китай намерен с помощью РФ положить конец доминированию США
© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Китай планирует совместно с Россией положить конец доминированию США, сообщает Bloomberg.
"Примечательно, что Москва и Пекин подписывают декларацию о продвижении многополярного мирового порядка. Конечно, стремление обеих стран к отказу от мирового порядка под руководством США, хорошо известно. Но это было открыто продемонстрировано в сегодняшних комментариях и встречах — всего через несколько дней после того, как Си Цзиньпин принимал Трампа", — говорится в публикации.
Автор материала отмечает, что хотя между США и Китаем сейчас наблюдается временное перемирие и стремление к стабильности, в долгосрочной перспективе Пекин намерен бросить вызов Вашингтону.
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина с официальным визитом 19-20 мая. Визит посвящен 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве. Российский лидер сопровождается значительной делегацией, включающей вице-премьеров, министров, руководителей государственных корпораций и представителей крупного бизнеса.
