Неожиданное послание Путина вызвало переполох в США
2026-05-20T16:24+0300
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Визит российского президента Владимира Путина в Китай вскоре после визита президента США Дональда Трампа стал сигналом для Вашингтона, такое мнение выразил старший внештатный научный сотрудник Нью-Йоркского университета Эд Прайс."Приезд Путина не случаен, он состоялся всего через несколько дней после завершения государственного визита Трампа в Пекин. <…> Вероятно, он посылает напоминание американцам о том, что вы можете приезжать в Китай сколько угодно, но Россия ближе и дружелюбнее вас", — приводит его слова CNBC.Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина с официальным визитом 19-20 мая. Это событие посвящено 25-летию подписания российско-китайского соглашения о добрососедстве. Президент России сопровождается обширной делегацией, в которую входят вице-премьеры, министры, руководители государственных компаний и представители крупных деловых кругов.
CNBC: приезд Путина в Китай сразу после визита Трампа стал сигналом для США