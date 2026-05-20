https://1prime.ru/20260520/putin-870078614.html

Неожиданное послание Путина вызвало переполох в США

Неожиданное послание Путина вызвало переполох в США - 20.05.2026, ПРАЙМ

Неожиданное послание Путина вызвало переполох в США

Визит российского президента Владимира Путина в Китай вскоре после визита президента США Дональда Трампа стал сигналом для Вашингтона, такое мнение выразил... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T16:24+0300

2026-05-20T16:24+0300

2026-05-20T16:24+0300

китай

сша

вашингтон

россия

си цзиньпин

дональд трамп

владимир путин

cnbc

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Визит российского президента Владимира Путина в Китай вскоре после визита президента США Дональда Трампа стал сигналом для Вашингтона, такое мнение выразил старший внештатный научный сотрудник Нью-Йоркского университета Эд Прайс."Приезд Путина не случаен, он состоялся всего через несколько дней после завершения государственного визита Трампа в Пекин. <…> Вероятно, он посылает напоминание американцам о том, что вы можете приезжать в Китай сколько угодно, но Россия ближе и дружелюбнее вас", — приводит его слова CNBC.Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина с официальным визитом 19-20 мая. Это событие посвящено 25-летию подписания российско-китайского соглашения о добрососедстве. Президент России сопровождается обширной делегацией, в которую входят вице-премьеры, министры, руководители государственных компаний и представители крупных деловых кругов.

https://1prime.ru/20260520/putin-870077397.html

китай

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша, вашингтон, россия, си цзиньпин, дональд трамп, владимир путин, cnbc