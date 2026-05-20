Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Неожиданное послание Путина вызвало переполох в США - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260520/putin-870078614.html
Неожиданное послание Путина вызвало переполох в США
Неожиданное послание Путина вызвало переполох в США - 20.05.2026, ПРАЙМ
Неожиданное послание Путина вызвало переполох в США
Визит российского президента Владимира Путина в Китай вскоре после визита президента США Дональда Трампа стал сигналом для Вашингтона, такое мнение выразил... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T16:24+0300
2026-05-20T16:24+0300
китай
сша
вашингтон
россия
си цзиньпин
дональд трамп
владимир путин
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Визит российского президента Владимира Путина в Китай вскоре после визита президента США Дональда Трампа стал сигналом для Вашингтона, такое мнение выразил старший внештатный научный сотрудник Нью-Йоркского университета Эд Прайс."Приезд Путина не случаен, он состоялся всего через несколько дней после завершения государственного визита Трампа в Пекин. &lt;…&gt; Вероятно, он посылает напоминание американцам о том, что вы можете приезжать в Китай сколько угодно, но Россия ближе и дружелюбнее вас", — приводит его слова CNBC.Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина с официальным визитом 19-20 мая. Это событие посвящено 25-летию подписания российско-китайского соглашения о добрососедстве. Президент России сопровождается обширной делегацией, в которую входят вице-премьеры, министры, руководители государственных компаний и представители крупных деловых кругов.
https://1prime.ru/20260520/putin-870077397.html
китай
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_b90fa48e80bb247ada0f31bc7f21a06f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, сша, вашингтон, россия, си цзиньпин, дональд трамп, владимир путин, cnbc
КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, РОССИЯ, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Владимир Путин, CNBC
16:24 20.05.2026
 
Неожиданное послание Путина вызвало переполох в США

CNBC: приезд Путина в Китай сразу после визита Трампа стал сигналом для США

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Визит российского президента Владимира Путина в Китай вскоре после визита президента США Дональда Трампа стал сигналом для Вашингтона, такое мнение выразил старший внештатный научный сотрудник Нью-Йоркского университета Эд Прайс.
"Приезд Путина не случаен, он состоялся всего через несколько дней после завершения государственного визита Трампа в Пекин. <…> Вероятно, он посылает напоминание американцам о том, что вы можете приезжать в Китай сколько угодно, но Россия ближе и дружелюбнее вас", — приводит его слова CNBC.
Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина с официальным визитом 19-20 мая. Это событие посвящено 25-летию подписания российско-китайского соглашения о добрососедстве.
Президент России сопровождается обширной делегацией, в которую входят вице-премьеры, министры, руководители государственных компаний и представители крупных деловых кругов.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2026
В США началась паника из-за решения Путина и Си Цзиньпина
14:49
 
КИТАЙСШАВАШИНГТОНРОССИЯСи ЦзиньпинДональд ТрампВладимир ПутинCNBC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала