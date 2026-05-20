https://1prime.ru/20260520/putin-870078804.html

Си Цзиньпин назвал визит Путина в Пекин успешным

Си Цзиньпин назвал визит Путина в Пекин успешным - 20.05.2026, ПРАЙМ

Си Цзиньпин назвал визит Путина в Пекин успешным

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чаепития с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине назвал нынешний визит российского лидера в Китай весьма удачным и... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T16:55+0300

2026-05-20T16:55+0300

2026-05-20T16:55+0300

россия

китай

пекин

рф

си цзиньпин

владимир путин

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/14/870071544_0:0:1636:921_1920x0_80_0_0_8e556c4dd94769b527919dd79719d42a.jpg

ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе чаепития с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине назвал нынешний визит российского лидера в Китай весьма удачным и успешным. Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина. "Можно сказать, что уже состоялся весьма удачный, успешный ваш визит", - сказал Си Цзиньпин.

https://1prime.ru/20260520/putin-870078614.html

китай

пекин

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, пекин, рф, си цзиньпин, владимир путин, политика