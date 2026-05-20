"Допустили ошибку". На Западе высказались о встрече Путина и Си Цзиньпина - 20.05.2026, ПРАЙМ

Хельсинки просчитался, полагаясь на утратившие статус гегемона Соединенные Штаты, а не на силу России, такое мнение выразил финский аналитик Сакари Линден. | 20.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Хельсинки просчитался, полагаясь на утратившие статус гегемона Соединенные Штаты, а не на силу России, такое мнение выразил финский аналитик Сакари Линден."Китай и Россия подписали в Пекине декларацию о построении многополярного мира. <…> Мир уже многополярный. Руководство Финляндии допустило ошибку в области внешней политики, полагаясь на однополярный мир во главе с Соединенными Штатами", — написал он в соцсети X.По мнению эксперта, с нынешней линией поведения "Финляндия оказалась в числе проигравших".Президент России Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.Москва и Пекин приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

