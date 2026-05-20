Названы регионы России с самым высокодоходным бизнесом - 20.05.2026, ПРАЙМ
Названы регионы России с самым высокодоходным бизнесом
Краснодарский край и Татарстан вместе с Москвой и Санкт-Петербургом вошли в число российских регионов с самым высокодоходным бизнесом по итогам прошлого года,... | 20.05.2026, ПРАЙМ
01:17 20.05.2026
 
Названы регионы России с самым высокодоходным бизнесом

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Краснодарский край и Татарстан вместе с Москвой и Санкт-Петербургом вошли в число российских регионов с самым высокодоходным бизнесом по итогам прошлого года, выяснили для РИА Новости эксперты "Контур.Фокуса".
Исследование охватило только юрлиц: 52,43% от всех организаций, которые сдали свою отчетность в 2025 году, и 57,46% компаний, отчитавшихся о доходах в 2024 году. В выборку не попали компании, которые не обязаны публиковать бухгалтерскую отчетность в открытом доступе. Например, компании под санкциями, предприятия ОПК и другие.
Авторы исследования изучили, в каких регионах бизнес показал наибольшую совокупную выручку за 2025 год, и оценили, как она изменилась по сравнению с предыдущим годом. В выборку вошли регионы с самыми высокими показателями.
"Лидирует в этом рейтинге Москва, показавшая 111,5 триллиона рублей, что на 10,95% ниже, чем в 2024 году. На втором месте - Московская область с 80,5 триллиона рублей, что в 2,8 раза выше, чем годом ранее. На третьем - Санкт-Петербург с совокупной выручкой 35,4 триллиона рублей: за 2025 год она уменьшилась на 12,59%", - приводят данные аналитики.
"Четвертое место с выручкой 12,6 триллиона рублей у Краснодарского края: снижение составило 6,34%. Пятое место занимает Татарстан. Его совокупная выручка за 2025 год составила 10,6 триллиона рублей: на 0,43% ниже, чем в 2024 году", - добавляют авторы исследования.
При этом самый скромный показатель выручки у Байконура - 14,2 миллиарда рублей, что в 3,5 раза больше, чем в 2024 году. Второе место с объемом совокупной выручки в 36,2 миллиарда рублей занимает Ненецкий автономный округ (-4,87%), а третье место - у Херсонской области: 48,6 миллиарда рублей, что на 4,85% выше, чем годом ранее.
Самыми богатыми отраслями по совокупной выручке бизнеса в прошлом году оказались оптовая и розничная торговля (кроме продажи авто и мотоциклов), а также производство пищевых продуктов.
 
