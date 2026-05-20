https://1prime.ru/20260520/rfp-870064444.html
РФПИ и CADG договорились о стратегическом партнерстве
РФПИ и CADG договорились о стратегическом партнерстве - 20.05.2026, ПРАЙМ
РФПИ и CADG договорились о стратегическом партнерстве
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и China Architecture Design & Research Group Co., Ltd. (CADG) договорились о... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T05:15+0300
2026-05-20T05:15+0300
2026-05-20T05:15+0300
экономика
бизнес
финансы
китай
пекин
владимир путин
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870064444.jpg?1779243351
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и China Architecture Design & Research Group Co., Ltd. (CADG) договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве в сфере городской, транспортной, логистической, социальной и промышленной инфраструктуры, а также в области комплексного территориального планирования, "умных" городов и гражданского строительства, сообщает РФПИ.
Соответствующее соглашение подписано в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай.
CADG является одним из лидеров отрасли в Китае со штатом более 3 тысяч сотрудников, включая архитекторов, инженеров, урбанистов, консультантов, специалистов по электротехническим и инженерным системам. Компания обладает широкими компетенциями в архитектурном дизайне, городском планировании, включая "умные города", и во многих других секторах. В портфеле CADG - крупные объекты транспортной, культурной, спортивной, коммерческой и городской инфраструктуры, включая проекты, связанные с инфраструктурой зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, аэропортовыми терминалами, железнодорожными объектами и др.
"В периметр партнерства РФПИ и CADG войдут перспективные проекты, реализуемые в контексте развития международных транспортных коридоров, повышения связанности регионов двух стран и укрепления инвестиционного взаимодействия между Россией и Китаем", - отметили в фонде.
Стороны также сфокусируются на логистических проектах, включая строительство и модернизацию аэропортов, железнодорожных узлов, морских и речных портов, а также развитие мультимодальных логистических хабов в России и Китае.
РФПИ и CADG будут также сотрудничать в сфере технологического обмена и внедрения передовых архитектурных, инженерных и строительных решений. Среди приоритетов - инновационные строительные технологии, энергоэффективные и экологически устойчивые решения, современные стандарты градостроительства, технологии "умного города", цифровое проектирование и комплексное развитие территорий.
В числе флагманских инициатив РФПИ и CADG совместно с другими профильными партнерами планируют сотрудничество в рамках дорожной карты по реализации проекта строительства Китайско-российского экономического, торгового и культурного центра в Пекине - инновационного и промышленного кластера, посвященного китайско-российскому сотрудничеству, добавили в фонде.
"Развитие современной инфраструктуры, транспортной связанности и технологического сотрудничества является одним из ключевых направлений практического взаимодействия России и Китая. Партнерство с China Architecture Design & Research Group позволит объединить инвестиционные возможности РФПИ, экспертизу китайских специалистов в области проектирования и строительства, а также потенциал российских и международных соинвесторов-партнеров РФПИ", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"CADG в кратчайшие сроки приступит к полномасштабному взаимодействию с РФПИ по направлениям, предусмотренным подписанным соглашением", - добавил председатель совета директоров CADG, секретарь партийного комитета Ли Цуньдун.
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, китай, пекин, владимир путин, кирилл дмитриев, рфпи
Экономика, Бизнес, Финансы, КИТАЙ, Пекин, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, РФПИ
РФПИ и CADG договорились о стратегическом партнерстве
РФПИ и China Architecture Design Research договорились о стратегическом партнерстве
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и China Architecture Design & Research Group Co., Ltd. (CADG) договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве в сфере городской, транспортной, логистической, социальной и промышленной инфраструктуры, а также в области комплексного территориального планирования, "умных" городов и гражданского строительства, сообщает РФПИ.
Соответствующее соглашение подписано в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай.
CADG является одним из лидеров отрасли в Китае со штатом более 3 тысяч сотрудников, включая архитекторов, инженеров, урбанистов, консультантов, специалистов по электротехническим и инженерным системам. Компания обладает широкими компетенциями в архитектурном дизайне, городском планировании, включая "умные города", и во многих других секторах. В портфеле CADG - крупные объекты транспортной, культурной, спортивной, коммерческой и городской инфраструктуры, включая проекты, связанные с инфраструктурой зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, аэропортовыми терминалами, железнодорожными объектами и др.
"В периметр партнерства РФПИ и CADG войдут перспективные проекты, реализуемые в контексте развития международных транспортных коридоров, повышения связанности регионов двух стран и укрепления инвестиционного взаимодействия между Россией и Китаем", - отметили в фонде.
Стороны также сфокусируются на логистических проектах, включая строительство и модернизацию аэропортов, железнодорожных узлов, морских и речных портов, а также развитие мультимодальных логистических хабов в России и Китае.
РФПИ и CADG будут также сотрудничать в сфере технологического обмена и внедрения передовых архитектурных, инженерных и строительных решений. Среди приоритетов - инновационные строительные технологии, энергоэффективные и экологически устойчивые решения, современные стандарты градостроительства, технологии "умного города", цифровое проектирование и комплексное развитие территорий.
В числе флагманских инициатив РФПИ и CADG совместно с другими профильными партнерами планируют сотрудничество в рамках дорожной карты по реализации проекта строительства Китайско-российского экономического, торгового и культурного центра в Пекине - инновационного и промышленного кластера, посвященного китайско-российскому сотрудничеству, добавили в фонде.
"Развитие современной инфраструктуры, транспортной связанности и технологического сотрудничества является одним из ключевых направлений практического взаимодействия России и Китая. Партнерство с China Architecture Design & Research Group позволит объединить инвестиционные возможности РФПИ, экспертизу китайских специалистов в области проектирования и строительства, а также потенциал российских и международных соинвесторов-партнеров РФПИ", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"CADG в кратчайшие сроки приступит к полномасштабному взаимодействию с РФПИ по направлениям, предусмотренным подписанным соглашением", - добавил председатель совета директоров CADG, секретарь партийного комитета Ли Цуньдун.