РФПИ и CADG договорились о стратегическом партнерстве

РФПИ и CADG договорились о стратегическом партнерстве

2026-05-20T05:15+0300

ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и China Architecture Design & Research Group Co., Ltd. (CADG) договорились о долгосрочном стратегическом партнерстве в сфере городской, транспортной, логистической, социальной и промышленной инфраструктуры, а также в области комплексного территориального планирования, "умных" городов и гражданского строительства, сообщает РФПИ. Соответствующее соглашение подписано в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай. CADG является одним из лидеров отрасли в Китае со штатом более 3 тысяч сотрудников, включая архитекторов, инженеров, урбанистов, консультантов, специалистов по электротехническим и инженерным системам. Компания обладает широкими компетенциями в архитектурном дизайне, городском планировании, включая "умные города", и во многих других секторах. В портфеле CADG - крупные объекты транспортной, культурной, спортивной, коммерческой и городской инфраструктуры, включая проекты, связанные с инфраструктурой зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года, аэропортовыми терминалами, железнодорожными объектами и др. "В периметр партнерства РФПИ и CADG войдут перспективные проекты, реализуемые в контексте развития международных транспортных коридоров, повышения связанности регионов двух стран и укрепления инвестиционного взаимодействия между Россией и Китаем", - отметили в фонде. Стороны также сфокусируются на логистических проектах, включая строительство и модернизацию аэропортов, железнодорожных узлов, морских и речных портов, а также развитие мультимодальных логистических хабов в России и Китае. РФПИ и CADG будут также сотрудничать в сфере технологического обмена и внедрения передовых архитектурных, инженерных и строительных решений. Среди приоритетов - инновационные строительные технологии, энергоэффективные и экологически устойчивые решения, современные стандарты градостроительства, технологии "умного города", цифровое проектирование и комплексное развитие территорий. В числе флагманских инициатив РФПИ и CADG совместно с другими профильными партнерами планируют сотрудничество в рамках дорожной карты по реализации проекта строительства Китайско-российского экономического, торгового и культурного центра в Пекине - инновационного и промышленного кластера, посвященного китайско-российскому сотрудничеству, добавили в фонде. "Развитие современной инфраструктуры, транспортной связанности и технологического сотрудничества является одним из ключевых направлений практического взаимодействия России и Китая. Партнерство с China Architecture Design & Research Group позволит объединить инвестиционные возможности РФПИ, экспертизу китайских специалистов в области проектирования и строительства, а также потенциал российских и международных соинвесторов-партнеров РФПИ", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "CADG в кратчайшие сроки приступит к полномасштабному взаимодействию с РФПИ по направлениям, предусмотренным подписанным соглашением", - добавил председатель совета директоров CADG, секретарь партийного комитета Ли Цуньдун.

