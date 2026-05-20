РФПИ планирует развивать проекты в сфере космической инфраструктуры - 20.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260520/rfp-870064562.html
РФПИ планирует развивать проекты в сфере космической инфраструктуры
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с китайскими партнерами планирует развивать проекты в сфере гражданской космической инфраструктуры, спутниковых сервисов, а также инженерных и промышленных объектов космической отрасли, сообщила в среду пресс-служба фонда. Соответствующие договоренности были достигнуты на полях официального визита президента России Владимира Путина в Китай между РФПИ, Управлением Международного космического города Вэньчан и China Construction Eighth Engineering Division (CSCEC 8B). "Совместные инвестиционные проекты в сфере гражданской космической инфраструктуры, спутниковых сервисов, инженерных и промышленных объектов космической отрасли формируют новые точки роста для партнерства между Россией и Китаем. Видим значительный потенциал в развитии космических кластеров и промышленных зон, которые помогут углубить стратегическое взаимодействие с КНР", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, чьи слова цитирует пресс-служба. В сообщении отмечается, что стороны договорились развивать сотрудничество в сфере создания гражданской космической и высокотехнологичной инфраструктуры, включая космодромные, промышленные, испытательные, туристические объекты. В число приоритетных направлений партнерства также входит проработка коммерчески ориентированных проектов, в том числе создание коммерческих космических кластеров и космических парков, а также развитие инфраструктуры, связанной с космическим туризмом. Отмечается, что РФПИ будет содействовать привлечению российских и международных партнеров, СSCEC 8B - отвечать за проектирование, строительство и комплексную реализацию объектов гражданской космической и высокотехнологичной инфраструктуры. Управление Международного космического города Вэньчан - обеспечивать институциональную и административную поддержку. "В фокусе сотрудничества сторон также будет находиться развитие производственных цепочек, технологического обмена и промышленной кооперации между российскими и китайскими предприятиями, поддержка проектов в сфере спутниковых технологий, услуг коммерческих пусков и смежных высокотехнологичных отраслей", - указали в фонде. Отдельное внимание будет уделяться поддержке инициатив, направленных на популяризацию космоса, развитие космического туризма и создание образовательных центров и демонстрационных комплексов.
