РФПИ, Jinman Group и РКГК будут развивать совместные инвестпроекты в ШОС
2026-05-20T05:15+0300
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. РФПИ, Jinman Group и Российско-Китайская Гильдия коммерции (РКГК) будут развивать совместные инвестиционные проекты в странах ШОС и содействовать выходу компаний на рынки РФ и Китая, сообщил РФПИ.
Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие российско-китайского экономического взаимодействия, поддержку совместных инвестиционных проектов и расширение делового сотрудничества в странах ШОС было подписано на полях официального визита президента России Владимира Путина в Китай.
"Ключевым направлением сотрудничества станет развитие совместных инвестиционных проектов в инфраструктуре, промышленности и других приоритетных секторах на территории государств – членов ШОС", - отметили в РФПИ.
Так, Jinman Group предоставит доступ к своим финансовым механизмам, фондам и инфраструктуре для структурирования и финансирования таких проектов, в том числе с использованием возможностей Инвестиционного фонда сотрудничества Китая и Центральной Азии, созданного в рамках финансовой платформы ШОС.
РФПИ будет содействовать отбору перспективных проектов, а также привлечению ведущих суверенных фондов-партнеров к их проработке и реализации.
РКГК будет формировать пул потенциальных проектов за счет взаимодействия с деловым сообществом, проводить предварительный отбор инвестиционных возможностей и содействовать развитию партнерств между российскими и китайскими компаниями.
"Соглашение также предусматривает комплексную поддержку российских компаний при выходе на рынок КНР, а также китайских компаний, расширяющих деятельность в России", - указали в фонде.
"Такая поддержка будет включать сопровождение взаимодействия с государственными органами, консультации по вопросам регуляторных требований, организацию деловых миссий, а также выстраивание устойчивых деловых связей между участниками сотрудничества", - добавили там.
