Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РФПИ, Jinman Group и РКГК будут развивать совместные инвестпроекты в ШОС - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260520/rfp-870064671.html
РФПИ, Jinman Group и РКГК будут развивать совместные инвестпроекты в ШОС
РФПИ, Jinman Group и РКГК будут развивать совместные инвестпроекты в ШОС - 20.05.2026, ПРАЙМ
РФПИ, Jinman Group и РКГК будут развивать совместные инвестпроекты в ШОС
РФПИ, Jinman Group и Российско-Китайская Гильдия коммерции (РКГК) будут развивать совместные инвестиционные проекты в странах ШОС и содействовать выходу... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T05:15+0300
2026-05-20T05:15+0300
россия
экономика
китай
рф
центральная азия
владимир путин
рфпи
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870064671.jpg?1779243357
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. РФПИ, Jinman Group и Российско-Китайская Гильдия коммерции (РКГК) будут развивать совместные инвестиционные проекты в странах ШОС и содействовать выходу компаний на рынки РФ и Китая, сообщил РФПИ. Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие российско-китайского экономического взаимодействия, поддержку совместных инвестиционных проектов и расширение делового сотрудничества в странах ШОС было подписано на полях официального визита президента России Владимира Путина в Китай. "Ключевым направлением сотрудничества станет развитие совместных инвестиционных проектов в инфраструктуре, промышленности и других приоритетных секторах на территории государств – членов ШОС", - отметили в РФПИ. Так, Jinman Group предоставит доступ к своим финансовым механизмам, фондам и инфраструктуре для структурирования и финансирования таких проектов, в том числе с использованием возможностей Инвестиционного фонда сотрудничества Китая и Центральной Азии, созданного в рамках финансовой платформы ШОС. РФПИ будет содействовать отбору перспективных проектов, а также привлечению ведущих суверенных фондов-партнеров к их проработке и реализации. РКГК будет формировать пул потенциальных проектов за счет взаимодействия с деловым сообществом, проводить предварительный отбор инвестиционных возможностей и содействовать развитию партнерств между российскими и китайскими компаниями. "Соглашение также предусматривает комплексную поддержку российских компаний при выходе на рынок КНР, а также китайских компаний, расширяющих деятельность в России", - указали в фонде. "Такая поддержка будет включать сопровождение взаимодействия с государственными органами, консультации по вопросам регуляторных требований, организацию деловых миссий, а также выстраивание устойчивых деловых связей между участниками сотрудничества", - добавили там.
китай
рф
центральная азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, рф, центральная азия, владимир путин, рфпи, шос
РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, РФ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Владимир Путин, РФПИ, ШОС
05:15 20.05.2026
 
РФПИ, Jinman Group и РКГК будут развивать совместные инвестпроекты в ШОС

РФПИ, Jinman Group и РКГК будут развивать совместные инвестиционные проекты в странах ШОС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. РФПИ, Jinman Group и Российско-Китайская Гильдия коммерции (РКГК) будут развивать совместные инвестиционные проекты в странах ШОС и содействовать выходу компаний на рынки РФ и Китая, сообщил РФПИ.
Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие российско-китайского экономического взаимодействия, поддержку совместных инвестиционных проектов и расширение делового сотрудничества в странах ШОС было подписано на полях официального визита президента России Владимира Путина в Китай.
"Ключевым направлением сотрудничества станет развитие совместных инвестиционных проектов в инфраструктуре, промышленности и других приоритетных секторах на территории государств – членов ШОС", - отметили в РФПИ.
Так, Jinman Group предоставит доступ к своим финансовым механизмам, фондам и инфраструктуре для структурирования и финансирования таких проектов, в том числе с использованием возможностей Инвестиционного фонда сотрудничества Китая и Центральной Азии, созданного в рамках финансовой платформы ШОС.
РФПИ будет содействовать отбору перспективных проектов, а также привлечению ведущих суверенных фондов-партнеров к их проработке и реализации.
РКГК будет формировать пул потенциальных проектов за счет взаимодействия с деловым сообществом, проводить предварительный отбор инвестиционных возможностей и содействовать развитию партнерств между российскими и китайскими компаниями.
"Соглашение также предусматривает комплексную поддержку российских компаний при выходе на рынок КНР, а также китайских компаний, расширяющих деятельность в России", - указали в фонде.
"Такая поддержка будет включать сопровождение взаимодействия с государственными органами, консультации по вопросам регуляторных требований, организацию деловых миссий, а также выстраивание устойчивых деловых связей между участниками сотрудничества", - добавили там.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙРФЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯВладимир ПутинРФПИШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала