https://1prime.ru/20260520/rossija-870061241.html

Глава МИД Эстонии переложил на Россию ответственность за залетевший дрон

Глава МИД Эстонии переложил на Россию ответственность за залетевший дрон - 20.05.2026, ПРАЙМ

Глава МИД Эстонии переложил на Россию ответственность за залетевший дрон

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна переложил на РФ ответственность за залетевший на эстонскую территорию украинский дрон. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T00:02+0300

2026-05-20T00:02+0300

2026-05-20T00:02+0300

россия

экономика

общество

эстония

рф

украина

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870061241.jpg?1779224520

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна переложил на РФ ответственность за залетевший на эстонскую территорию украинский дрон. Ранее во вторник глава минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что над территорией страны румынский истребитель сбил украинский дрон. "Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России", - написал Цахкна в социальной сети X. Это не первый случай, когда украинские дроны оказывали в воздушном пространстве Эстонии. В марте полиция Эстонии сообщала, что украинский дрон сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ. В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА. При этом власти Эстонии заявили, что не давали разрешения Украине использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников на российские объекты.

эстония

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , эстония, рф, украина, мид