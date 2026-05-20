Глава МИД Эстонии переложил на Россию ответственность за залетевший дрон - 20.05.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Эстонии переложил на Россию ответственность за залетевший дрон
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна переложил на РФ ответственность за залетевший на эстонскую территорию украинский дрон.
Ранее во вторник глава минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что над территорией страны румынский истребитель сбил украинский дрон.
"Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России", - написал Цахкна в социальной сети X.
Это не первый случай, когда украинские дроны оказывали в воздушном пространстве Эстонии. В марте полиция Эстонии сообщала, что украинский дрон сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ.
В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА. При этом власти Эстонии заявили, что не давали разрешения Украине использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников на российские объекты.
 
