Средняя цена за килограмм огурцов в России опустилась ниже 200 рублей
2026-05-20T00:59+0300
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей - впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости.
Так, в апреле стоимость огурцов составила 193,7 рубля за килограмм против 227,83 рубля в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года - 180,65 рубля.
Самые дешевые огурцы в России - в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области (155 рублей) и в Мордовии (158 рублей).
Росстат: средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей
