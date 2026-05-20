Средняя цена за килограмм огурцов в России опустилась ниже 200 рублей - 20.05.2026, ПРАЙМ
Средняя цена за килограмм огурцов в России опустилась ниже 200 рублей
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей - впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости. Так, в апреле стоимость огурцов составила 193,7 рубля за килограмм против 227,83 рубля в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года - 180,65 рубля. Самые дешевые огурцы в России - в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области (155 рублей) и в Мордовии (158 рублей).
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Средняя цена за килограмм огурцов в России в апреле опустилась ниже 200 рублей - впервые с ноября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости.
Так, в апреле стоимость огурцов составила 193,7 рубля за килограмм против 227,83 рубля в марте. Последний раз дешевле 200 рублей килограмм огурцов стоил в России в ноябре прошлого года - 180,65 рубля.
Самые дешевые огурцы в России - в Дагестане, где они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм, а также в Костромской области (155 рублей) и в Мордовии (158 рублей).
 
