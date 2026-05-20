https://1prime.ru/20260520/rossija-870062587.html

Россия увеличила экспорт корма для собак и кошек в Казахстан

Россия увеличила экспорт корма для собак и кошек в Казахстан - 20.05.2026, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт корма для собак и кошек в Казахстан

Продажи российского корма для собак и кошек в Казахстан выросли почти в два раза за первый квартал 2026 года в годовом выражении, выяснило РИА Новости,... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T02:17+0300

2026-05-20T02:17+0300

2026-05-20T02:17+0300

бизнес

экономика

россия

казахстан

германия

франция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870062587.jpg?1779232660

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Продажи российского корма для собак и кошек в Казахстан выросли почти в два раза за первый квартал 2026 года в годовом выражении, выяснило РИА Новости, проанализировав таможенные данные. Россия стала крупнейшим экспортером кормов для собак и кошек в Казахстан, их поставки выросли до 16 миллионов долларов в первом квартале 2026 года - вдвое больше, чем в первом квартале 2025 года (8,7 миллиона долларов). Также в пятерку крупнейших стран-экспортеров кошачьих и собачьих кормов в Казахстан в 2026 году вошла Германия, чей экспорт вырос в семь раз, до 1,4 миллиона долларов. Помимо нее, Франция увеличила продажи в 2,3 раза, до 1,1 миллиона долларов, такой же результат показала Италия. Польша экспортировала в этом году в восемь раз больше корма - почти на 930 тысяч долларов.

казахстан

германия

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казахстан, германия, франция