https://1prime.ru/20260520/rossija-870062587.html
Россия увеличила экспорт корма для собак и кошек в Казахстан
Россия увеличила экспорт корма для собак и кошек в Казахстан - 20.05.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила экспорт корма для собак и кошек в Казахстан
Продажи российского корма для собак и кошек в Казахстан выросли почти в два раза за первый квартал 2026 года в годовом выражении, выяснило РИА Новости,... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T02:17+0300
2026-05-20T02:17+0300
2026-05-20T02:17+0300
бизнес
экономика
россия
казахстан
германия
франция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870062587.jpg?1779232660
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Продажи российского корма для собак и кошек в Казахстан выросли почти в два раза за первый квартал 2026 года в годовом выражении, выяснило РИА Новости, проанализировав таможенные данные.
Россия стала крупнейшим экспортером кормов для собак и кошек в Казахстан, их поставки выросли до 16 миллионов долларов в первом квартале 2026 года - вдвое больше, чем в первом квартале 2025 года (8,7 миллиона долларов).
Также в пятерку крупнейших стран-экспортеров кошачьих и собачьих кормов в Казахстан в 2026 году вошла Германия, чей экспорт вырос в семь раз, до 1,4 миллиона долларов. Помимо нее, Франция увеличила продажи в 2,3 раза, до 1,1 миллиона долларов, такой же результат показала Италия. Польша экспортировала в этом году в восемь раз больше корма - почти на 930 тысяч долларов.
казахстан
германия
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, казахстан, германия, франция
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ
Россия увеличила экспорт корма для собак и кошек в Казахстан
Продажи российского корма для собак и кошек в Казахстан выросли почти в два раза
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Продажи российского корма для собак и кошек в Казахстан выросли почти в два раза за первый квартал 2026 года в годовом выражении, выяснило РИА Новости, проанализировав таможенные данные.
Россия стала крупнейшим экспортером кормов для собак и кошек в Казахстан, их поставки выросли до 16 миллионов долларов в первом квартале 2026 года - вдвое больше, чем в первом квартале 2025 года (8,7 миллиона долларов).
Также в пятерку крупнейших стран-экспортеров кошачьих и собачьих кормов в Казахстан в 2026 году вошла Германия, чей экспорт вырос в семь раз, до 1,4 миллиона долларов. Помимо нее, Франция увеличила продажи в 2,3 раза, до 1,1 миллиона долларов, такой же результат показала Италия. Польша экспортировала в этом году в восемь раз больше корма - почти на 930 тысяч долларов.