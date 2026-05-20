Россия в январе-апреле 2026 года поставила Китаю 40,83 миллиона тонн нефти - 20.05.2026, ПРАЙМ
Россия в январе-апреле 2026 года поставила Китаю 40,83 миллиона тонн нефти
2026-05-20T04:57+0300
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2026 года поставила Китаю 40,83 миллиона тонн нефти, что на 26,14% больше, чем за аналогичный период 2025 года, подсчитало РИА Новости на основании данных, опубликованных в среду главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые четыре месяца 2026 года обошлась Китаю в 20,941 миллиарда долларов, что на 21,55% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда КНР закупила в РФ 32,379 миллиона тонн нефти на 17,228 миллиарда долларов. Отдельно в апреле 2026 года Китай ввез из России 8,974 миллиона тонн нефти на 6,316 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай. Согласно официальным статистическим данным, Китай в 2025 году закупил в России 100,723 миллиона тонн нефти, что на 7,14% меньше, чем за 2024 год.
04:57 20.05.2026
 
