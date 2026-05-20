Россия в январе-апреле 2026 года поставила в Китай 2,021 миллиона тонн СПГ

2026-05-20T05:34+0300

ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2026 года поставила в Китай 2,021 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 16,08% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости. В стоимостном выражении закупка СПГ в России за первые четыре месяца 2026 года обошлась Китаю в сумму 992,77 миллиона долларов, и это снижение на 4,64% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда Китай заплатил за 1,741 миллиона тонн российского СПГ 1,041 миллиарда долларов. Отдельно в апреле 2026 года Китай импортировал из России 640,538 тысячи тонн СПГ на 341,658 миллиона долларов. Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн сжиженного природного газа, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.

