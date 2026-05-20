Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в январе-апреле 2026 года поставила в Китай 2,021 миллиона тонн СПГ - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260520/rossija-870065090.html
Россия в январе-апреле 2026 года поставила в Китай 2,021 миллиона тонн СПГ
Россия в январе-апреле 2026 года поставила в Китай 2,021 миллиона тонн СПГ - 20.05.2026, ПРАЙМ
Россия в январе-апреле 2026 года поставила в Китай 2,021 миллиона тонн СПГ
Россия в январе-апреле 2026 года поставила в Китай 2,021 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 16,08% больше, чем за аналогичный период 2025... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T05:34+0300
2026-05-20T05:34+0300
энергетика
газ
экономика
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870065090.jpg?1779244450
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2026 года поставила в Китай 2,021 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 16,08% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости. В стоимостном выражении закупка СПГ в России за первые четыре месяца 2026 года обошлась Китаю в сумму 992,77 миллиона долларов, и это снижение на 4,64% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда Китай заплатил за 1,741 миллиона тонн российского СПГ 1,041 миллиарда долларов. Отдельно в апреле 2026 года Китай импортировал из России 640,538 тысячи тонн СПГ на 341,658 миллиона долларов. Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн сжиженного природного газа, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, китай
Энергетика, Газ, Экономика, КИТАЙ
05:34 20.05.2026
 
Россия в январе-апреле 2026 года поставила в Китай 2,021 миллиона тонн СПГ

Россия в январе-апреле 2026 года поставила в Китай 2,021 миллиона тонн СПГ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле 2026 года поставила в Китай 2,021 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 16,08% больше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости.
В стоимостном выражении закупка СПГ в России за первые четыре месяца 2026 года обошлась Китаю в сумму 992,77 миллиона долларов, и это снижение на 4,64% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда Китай заплатил за 1,741 миллиона тонн российского СПГ 1,041 миллиарда долларов.
Отдельно в апреле 2026 года Китай импортировал из России 640,538 тысячи тонн СПГ на 341,658 миллиона долларов.
Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн сжиженного природного газа, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала