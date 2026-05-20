Россияне рассказали, как работают в нерабочее время
2026-05-20T02:47+0300
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Больше половины россиян (63%) всегда отвечают на звонки начальства в нерабочее время, каждый пятый житель страны делает это иногда, и лишь 4% не снимают трубку ни в свободное время, ни в отпуске, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Телефонные звонки от руководства в нерабочее время - привычное дело для большинства сотрудников. 63% россиян всегда отвечают на них, еще 20% - иногда. Никогда не берут трубку в свои выходные и отпуска, до начала или после окончания трудового дня 4% опрошенных", - показало исследование на основе опроса 3000 респондентов.
И лишь 13% работающих россиян руководство никогда не звонит в нерабочее время.
Молодежь до 24 лет отвечает на звонки заметно реже старшего поколения: точно возьмет трубку 41% против 67% среди россиян старше 45 лет. Среди сотрудников с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц всегда на связи 67%, среди зарабатывающих до 100 тысяч - 57%. Работающие на территории работодателя чуть чаще остаются на связи для начальства и в нерабочее время (63%), среди работающих на удаленке таких 59%.
Чаще всего утверждали, что они всегда на связи, менеджеры по логистике (79%), главные бухгалтеры (72%) и менеджеры по продажам (71%). Сложнее всего работодателю дозвониться в нерабочее время до дизайнеров (только 28% из них всегда на связи), операторов колл-центров (31%) и офис-менеджеров (43%).
