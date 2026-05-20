Россияне стали чаще бронировать отели на внутренние направления

2026-05-20T06:16+0300

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Порядка 82% бронирований средств размещения среди российских туристов в июне приходится на внутренние направления, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". "В июне 2026 года россияне отдают предпочтение внутренним направлениям - на их долю приходится 82% бронирований", - выяснили в сервисе. Как следует из материалов, наибольший рост спроса в этот период наблюдается на курорты Крыма и Краснодарского края. Так, количество бронирований в Анапе и Судаке увеличилось на 57% в годовом выражении, в Ялте - на 44%, в Кабардинке - на 43%, в Евпатории - на 42%, в Витязево - на 39%, в Алуште - на 33%, в Симферополе - на 22%, в Адлере - на 20%, в Севастополе - на 11%, а в Геленджике - на 10%. В сервисе обратили внимание на рост интереса среди россиян к крупным городам и туристическим центрам. Там заметили, что количество бронирований в Новосибирске выросло на 53%, в Улан-Удэ - на 51%, в Сергиевом Посаде - на 9%, во Владивостоке - на 8%. "Растет интерес и к активному отдыху: спрос на размещение в регионах Дальнего Востока вырос в среднем на 12%, во Владикавказе - на 10%", - подчеркнули в "Островке". При этом в топ-10 самых популярных внутренних направлений в июне вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Зеленоградск, Ярославль, Новосибирск и Геленджик. Аналитики выяснили, что на поездки выходного дня приходится каждое пятое бронирование, совершенное на июнь, а спрос на такие путешествия вырос на 9% в годовом выражении. Для таких поездок туристы выбирают направления внутри своего региона или в соседнем. "У туристов из столицы это города Московской области - Сергиев Посад, Коломна, Звенигород, Истра, а также направления Ярославской, Ивановской, Владимирской, Калужской, Тверской, Тульской областей", - добавили в сервисе. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах России в июне составляет 6,2 тысячи рублей, заключили там.

