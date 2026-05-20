"Начинают умолять". Отчаянный шаг Британии в отношении Москвы поразил Запад
Британия оказалась не в состоянии выбраться из топливного кризиса без российских нефтепродуктов, заметил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон. | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T22:12+0300
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Британия оказалась не в состоянии выбраться из топливного кризиса без российских нефтепродуктов, заметил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон."Европейцы начинают умолять Россию прислать им дизельное топливо. Ситуация явно отчаянная, но людей по-прежнему недостаточно об этом информируют", — написал он в социальной сети X.Во вторник Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах.Накануне новую 30-дневнюю лицензию на морские поставки российской нефти выдали и США. Мера коснется топлива, уже погруженного на танкеры.Цены на топливо стали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана, которая привела к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.В российском посольстве в Лондоне заявляли, что возникшая ситуация ударит по экономике Великобритании и Европы еще сильнее из-за введенных ими рестрикций против Москвы. Так, стоимость энергии там увеличилась в два-три раза по сравнению с досанкционным периодом, а энергетический кризис, по оценкам экспертов, обошелся им в 1,8 триллиона долларов. В дипмиссии особо подчеркивали, что эти подсчеты были сделаны еще до начала конфликта на Ближнем Востоке.
Аналитик Пилкингтон: Европа обращается к РФ с мольбой из-за топливного кризиса