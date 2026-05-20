На Западе раскрыли, о чем говорит поездка Путина в Китай
Berliner Zeitung: Россия окончательно повернулась от Европы к Китаю
© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россия окончательно переориентировалась на стратегическое партнерство с Китаем, пишет Berliner Zeitung.
"Западная санкционная политика загнала Россию в объятия Китая <…> Четвертая поездка Владимира Путина в Китай с момента начала СВО на Украине в 2022 году подчеркивает принципиальный разворот в геоэкономической ориентации страны. Россия входит в партнерство с дальневосточной сверхдержавой, и этот разворот наглядно показывает, как ослабли экономические позиции всей Европы", — отмечает издание.
Автор статьи также добавил, что Россия обладает решающим рычагом влияния как надежный поставщик энергоносителей.
"Именно российские энергетические ресурсы ставят Москву на один уровень с Пекином. Тем более что у Китая перед глазами маячит предостерегающий пример европейцев. Они сделали ставку на конфронтационный курс в отношении России и теперь платят за это высокую экономическую цену", — говорится в материале.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.
Москва и Пекин приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
