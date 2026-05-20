На Западе раскрыли, о чем говорит поездка Путина в Китай

Россия окончательно переориентировалась на стратегическое партнерство с Китаем, пишет Berliner Zeitung. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T23:28+0300

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Россия окончательно переориентировалась на стратегическое партнерство с Китаем, пишет Berliner Zeitung."Западная санкционная политика загнала Россию в объятия Китая <…> Четвертая поездка Владимира Путина в Китай с момента начала СВО на Украине в 2022 году подчеркивает принципиальный разворот в геоэкономической ориентации страны. Россия входит в партнерство с дальневосточной сверхдержавой, и этот разворот наглядно показывает, как ослабли экономические позиции всей Европы", — отмечает издание.Автор статьи также добавил, что Россия обладает решающим рычагом влияния как надежный поставщик энергоносителей."Именно российские энергетические ресурсы ставят Москву на один уровень с Пекином. Тем более что у Китая перед глазами маячит предостерегающий пример европейцев. Они сделали ставку на конфронтационный курс в отношении России и теперь платят за это высокую экономическую цену", — говорится в материале.Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.Москва и Пекин приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

