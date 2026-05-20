Российский рынок акций перешел к снижению и в основную торговую сессию теряет около 1% по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T12:54+0300

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению и в основную торговую сессию теряет около 1% по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.40 мск снижался на 0,98% относительно предыдущего закрытия - до 2 637,35 пункта. В частности, дешевеют акции "Газпрома" (-2,2%), ММК (-2,1%), "Татнефти" (-1,8%). Дорожают бумаги "Хэдхантера" (+0,2%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,5%). В СМИ сообщается о завершении переговоров лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае, а также о важных договоренностях в области энергетики, детали которых, очевидно, будут обнародованы позже, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "По ходу дня ожидается продолжение переговоров членов российской и китайской делегации на уровне официальных лиц и представителей крупнейших банков и компаний. Интригой остается и рекомендация совета директоров "Газпрома" по дивидендам за 2025 год", - добавляет она. Вечером также ожидается публикация привычной статистики по недельной инфляции в России, а вышедшие вчера инфляционные ожидания населения за май показали, что население пока не чувствует торможения инфляции, добавляет Екатерина Крылова из ПСБ, рассуждая о факторах динамики российского рынка акций.

рынок, торги, акции, китай, владимир путин, си цзиньпин, елена кожухова, газпром, мосбиржа, ммк