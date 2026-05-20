"Это неизбежно": ЧП у российской границы вызвало истерику в США - 20.05.2026, ПРАЙМ
"Это неизбежно": ЧП у российской границы вызвало истерику в США
Нарушение Украиной воздушного пространства Латвии и Эстонии может стать причиной активации Пятой статьи устава НАТО. Такое предупреждение сделал бывший...
2026-05-20T07:34+0300
мировая экономика
общество
латвия
эстония
украина
скотт риттер
нато
07:34 20.05.2026
 
"Это неизбежно": ЧП у российской границы вызвало истерику в США

Риттер: Украина добьется вторжениями БПЛА в Прибалтику применения статьи из устава НАТО

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Нарушение Украиной воздушного пространства Латвии и Эстонии может стать причиной активации Пятой статьи устава НАТО. Такое предупреждение сделал бывший разведчик Скотт Риттер в беседе с Гленном Диесеном, профессором Университета Юго-Восточной Норвегии.

"Я думаю, что мы видим здесь политические последствия того, что вас (украинцев. — Прим. ред.) поймали на провальной тайной операции. Так что Прибалтика не сможет долго закрывать на это глаза и применит Пятую статью НАТО. Это неизбежно", — сказал он.
Эксперт отметил, что действия Киева столь безответственны, что могут привести к непредсказуемым последствиям и серьезной эскалации в регионе.

Накануне в Латвии была объявлена "возможная угроза воздушному пространству", и НАТО поднимало истребители в небо.

В этот же день Министерство обороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник украинских вооруженных сил над страной. Таллин донёс до Киева, что использование воздушного пространства не было согласовано. Украина признала происхождение аппарата и, как утверждается, принесла извинения.

С марта дроны неоднократно проникали в воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала предупреждение странам Балтии.
Мировая экономикаОбществоЛАТВИЯЭСТОНИЯУКРАИНАСкотт РиттерНАТО
 
 
