США выдвинули обвинения против Рауля Кастро, пишет Reuters - 20.05.2026, ПРАЙМ
Соединенные Штаты выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации... | 20.05.2026, ПРАЙМ
куба
сша
рауль кастро
fox news
в мире
КУБА, США, Рауль Кастро, Fox News, В мире
ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации.
"Бывшему президенту Кубы Раулю Кастро предъявлены обвинения в США, сообщил в среду высокопоставленный представитель администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа", - пишет Рейтер.
Агентство не приводит подробностей обвинения, однако в среду телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что США могут выдвинуть обвинения Кастро из-за инцидента с двумя сбитыми в 1996 году американскими самолетами.
В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue ("Братья во имя спасения"), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.
В конце января глава Белого дома разрешил вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он объявил чрезвычайное положение из-за якобы имеющейся кубинской угрозы нацбезопасности США. С тех пор страна переживает топливный кризис, преодолеть который ей помогала Россия, доставив гуманитарный груз в 100 тысяч тонн нефти.
