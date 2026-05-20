Обвинения США против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь

2026-05-20T21:38+0300

ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Обвинения властей США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц предусматривают смертную казнь либо пожизненное заключение, заявил американский минюст. "В случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы по пунктам об убийстве и заговоре с целью убийства граждан США", - говорится в заявлении минюста. В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue ("Братья во имя спасения"), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.

