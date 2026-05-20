https://1prime.ru/20260520/ssha-870081102.html
Обвинения США против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь
Обвинения США против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь - 20.05.2026, ПРАЙМ
Обвинения США против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь
Обвинения властей США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц предусматривают смертную казнь либо пожизненное заключение, заявил американский... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T21:38+0300
2026-05-20T21:38+0300
2026-05-20T21:38+0300
куба
сша
рауль кастро
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/14/870080128_0:0:2606:1466_1920x0_80_0_0_0ffaa6dae2a9bd18dcd64054e5783d5b.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая - ПРАЙМ. Обвинения властей США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц предусматривают смертную казнь либо пожизненное заключение, заявил американский минюст. "В случае признания виновными обвиняемым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы по пунктам об убийстве и заговоре с целью убийства граждан США", - говорится в заявлении минюста. В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue ("Братья во имя спасения"), основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы руководил тогда Рауль Кастро. В результате инцидента четыре члена экипажа погибли. Правительство Кубы обосновало это решение нарушением своего воздушного пространства. Однако Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла на нейтральной территории.
https://1prime.ru/20260329/maduro-868726356.html
куба
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/14/870080128_0:0:2606:1956_1920x0_80_0_0_5f274aa6766e01ff1e1692cf43add3f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, сша, рауль кастро, в мире
КУБА, США, Рауль Кастро, В мире
Обвинения США против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь
Обвинения США против Рауля Кастро предусматривают смертную казнь или пожизненный срок