Эксперт: союзные страны выполнят решение по депозитарию Euroclear - 20.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт: союзные страны выполнят решение по депозитарию Euroclear
Государства-союзники России могут выполнить решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear в силу... | 20.05.2026, ПРАЙМ
01:02 20.05.2026
 
Эксперт: союзные страны выполнят решение по депозитарию Euroclear

Политолог Вадиа: союзные страны могут выполнить решение суда по депозитарию Euroclear

АЛЖИР, 20 мая - ПРАЙМ. Государства-союзники России могут выполнить решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 200 миллиардов евро с бельгийского депозитария Euroclear в силу заключенных с РФ соглашений, сказал в комментарии РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлюф Вадиа.
В пятницу Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского депозитария Euroclear. Euroclear, комментируя решение Арбитражного суда Москвы, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены и обещал оспорить вердикт.
"Союзные России страны, по моему мнению, выполнят это решение в силу различных соглашений с российской стороной", - сказал Вадиа. Согласно оценке эксперта, эффективность исполнения этого решения зависит в том числе от позиции Китая как мирового экономического центра, поскольку в этом случае активы бельгийского депозитария могут быть заморожены в КНР и Юго-Восточной Азии в целом.
Эксперт также отметил, что решение российского суда - это суверенное решение, касающееся восстановления в правах российской банковской системы и компенсации нанесенного ей ущерба. Вердикт вынесен при соблюдении всех необходимых процессуальных норм в присутствии адвоката бельгийского финансового учреждения.
Евросоюз 12 декабря прошлого года принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года - Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.
 
