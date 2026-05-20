Си Цзиньпин заявил о росте товарооборота с Россией
Несмотря на непростые внешние условия товарооборот России и КНР вырос на 20% с начала года, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T11:07+0300
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Несмотря на непростые внешние условия товарооборот России и КНР вырос на 20% с начала года, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. "Несмотря на непростые внешние условия товарооборот (Китая и России - ред.) за январь-апрель этого года вырос примерно на 20%", - заявил заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент России по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.
