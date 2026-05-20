https://1prime.ru/20260520/tovarooborot--870072535.html

Си Цзиньпин заявил о росте товарооборота с Россией

Си Цзиньпин заявил о росте товарооборота с Россией - 20.05.2026, ПРАЙМ

Си Цзиньпин заявил о росте товарооборота с Россией

Несмотря на непростые внешние условия товарооборот России и КНР вырос на 20% с начала года, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T11:07+0300

2026-05-20T11:07+0300

2026-05-20T11:07+0300

россия

мировая экономика

китай

рф

си цзиньпин

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/82869/69/828696982_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_7c2f58428c9aa84dc4eb747077e5aa39.jpg

ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Несмотря на непростые внешние условия товарооборот России и КНР вырос на 20% с начала года, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. "Несмотря на непростые внешние условия товарооборот (Китая и России - ред.) за январь-апрель этого года вырос примерно на 20%", - заявил заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент России по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.

https://1prime.ru/20260520/peskov-870072153.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, рф, си цзиньпин, владимир путин