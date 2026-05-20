Путин рассказал о росте товарооборота России и Китая
Рост товарооборота России и Китая в текущем году превышает 10%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
2026-05-20T14:03+0300
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Рост товарооборота России и Китая в текущем году превышает 10%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Уже сегодня упоминал, что несмотря на некоторую корректировку показателей двусторонней торговли по итогам 2025 года, в текущем году товарооборот демонстрирует хороший рост - более 10%", - отметил российский лидер. Глава государства добавил, что торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными стратегиями будет продолжено. "Продолжим торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными стратегиями, прежде всего Планом российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - указал Путин.
Путин: рост товарооборота России и Китая в 2026 году превышает 10%
