Путин рассказал о росте товарооборота России и Китая - 20.05.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о росте товарооборота России и Китая
Рост товарооборота России и Китая в текущем году превышает 10%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. | 20.05.2026, ПРАЙМ
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Рост товарооборота России и Китая в текущем году превышает 10%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Уже сегодня упоминал, что несмотря на некоторую корректировку показателей двусторонней торговли по итогам 2025 года, в текущем году товарооборот демонстрирует хороший рост - более 10%", - отметил российский лидер. Глава государства добавил, что торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными стратегиями будет продолжено. "Продолжим торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными стратегиями, прежде всего Планом российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - указал Путин.
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, Владимир Путин, Госсовет
Путин рассказал о росте товарооборота России и Китая

Путин: рост товарооборота России и Китая в 2026 году превышает 10%

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Рост товарооборота России и Китая в текущем году превышает 10%, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Уже сегодня упоминал, что несмотря на некоторую корректировку показателей двусторонней торговли по итогам 2025 года, в текущем году товарооборот демонстрирует хороший рост - более 10%", - отметил российский лидер.
Глава государства добавил, что торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными стратегиями будет продолжено.
"Продолжим торговое взаимодействие в соответствии с утвержденными долгосрочными стратегиями, прежде всего Планом российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года", - указал Путин.
