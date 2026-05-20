https://1prime.ru/20260520/tramp-870065583.html
Трамп купил акции японской сети суши-ресторанов Kura Sushi
Трамп купил акции японской сети суши-ресторанов Kura Sushi - 20.05.2026, ПРАЙМ
Трамп купил акции японской сети суши-ресторанов Kura Sushi
Президент США Дональд Трамп купил акции американской "дочки" крупной японской сети суши-ресторанов Kura Sushi на сумму от 1 миллиона до 5 миллионов долларов,... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T05:55+0300
2026-05-20T05:55+0300
2026-05-20T05:55+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
сша
япония
дональд трамп
nasdaq
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870065583.jpg?1779245722
ТОКИО, 20 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп купил акции американской "дочки" крупной японской сети суши-ресторанов Kura Sushi на сумму от 1 миллиона до 5 миллионов долларов, сообщило агентство Киодо.
Согласно документу, поданному в управление правительственной этики США, Трамп приобрел акции Kura Sushi USA Inc 2 февраля. Сумма сделки оценивается от одного до пяти миллиона долларов. Компания торгуется на бирже Nasdaq.
Kura Sushi управляет сетью конвейерных ресторанов суши. Внутри Японии сеть стала особенно популярной на фоне проведения в прошлом году Всемирной выставки ЭКСПО в Осаке. В период выставки в ресторанах сети были представлены блюда в "суши"-формате, характерные для разных стран.
Президенты США не лишены права владеть акциями или совершать сделки с ними во время пребывания у власти, однако обязаны раскрывать такую информацию. Белый дом, по сообщениям СМИ, отрицает наличие конфликта интересов.
сша
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, япония, дональд трамп, nasdaq, nasdaq composite
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, NASDAQ, Nasdaq Composite
Трамп купил акции японской сети суши-ресторанов Kura Sushi
Киодо: Трамп купил акции японской сети суши-ресторанов Kura Sushi
ТОКИО, 20 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп купил акции американской "дочки" крупной японской сети суши-ресторанов Kura Sushi на сумму от 1 миллиона до 5 миллионов долларов, сообщило агентство Киодо.
Согласно документу, поданному в управление правительственной этики США, Трамп приобрел акции Kura Sushi USA Inc 2 февраля. Сумма сделки оценивается от одного до пяти миллиона долларов. Компания торгуется на бирже Nasdaq.
Kura Sushi управляет сетью конвейерных ресторанов суши. Внутри Японии сеть стала особенно популярной на фоне проведения в прошлом году Всемирной выставки ЭКСПО в Осаке. В период выставки в ресторанах сети были представлены блюда в "суши"-формате, характерные для разных стран.
Президенты США не лишены права владеть акциями или совершать сделки с ними во время пребывания у власти, однако обязаны раскрывать такую информацию. Белый дом, по сообщениям СМИ, отрицает наличие конфликта интересов.