Трамп купил акции японской сети суши-ресторанов Kura Sushi

2026-05-20T05:55+0300

ТОКИО, 20 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп купил акции американской "дочки" крупной японской сети суши-ресторанов Kura Sushi на сумму от 1 миллиона до 5 миллионов долларов, сообщило агентство Киодо. Согласно документу, поданному в управление правительственной этики США, Трамп приобрел акции Kura Sushi USA Inc 2 февраля. Сумма сделки оценивается от одного до пяти миллиона долларов. Компания торгуется на бирже Nasdaq. Kura Sushi управляет сетью конвейерных ресторанов суши. Внутри Японии сеть стала особенно популярной на фоне проведения в прошлом году Всемирной выставки ЭКСПО в Осаке. В период выставки в ресторанах сети были представлены блюда в "суши"-формате, характерные для разных стран. Президенты США не лишены права владеть акциями или совершать сделки с ними во время пребывания у власти, однако обязаны раскрывать такую информацию. Белый дом, по сообщениям СМИ, отрицает наличие конфликта интересов.

бизнес, мировая экономика, сша, япония, дональд трамп, nasdaq, nasdaq composite