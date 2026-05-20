Трамп купил акции японской сети суши-ресторанов Kura Sushi - 20.05.2026, ПРАЙМ
Трамп купил акции японской сети суши-ресторанов Kura Sushi
05:55 20.05.2026
 
ТОКИО, 20 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп купил акции американской "дочки" крупной японской сети суши-ресторанов Kura Sushi на сумму от 1 миллиона до 5 миллионов долларов, сообщило агентство Киодо.
Согласно документу, поданному в управление правительственной этики США, Трамп приобрел акции Kura Sushi USA Inc 2 февраля. Сумма сделки оценивается от одного до пяти миллиона долларов. Компания торгуется на бирже Nasdaq.
Kura Sushi управляет сетью конвейерных ресторанов суши. Внутри Японии сеть стала особенно популярной на фоне проведения в прошлом году Всемирной выставки ЭКСПО в Осаке. В период выставки в ресторанах сети были представлены блюда в "суши"-формате, характерные для разных стран.
Президенты США не лишены права владеть акциями или совершать сделки с ними во время пребывания у власти, однако обязаны раскрывать такую информацию. Белый дом, по сообщениям СМИ, отрицает наличие конфликта интересов.
 
