США не пойдут на ослабление санкций против Ирана, заявил Трамп

2026-05-20T22:17+0300

ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты не пойдут ни на какое ослабление санкционного режима в отношении Ирана до тех пор, пока Тегеран не подпишет соглашение с Вашингтоном, заявил американский президент Дональд Трамп. "Я не пойду на какие-либо послабления (в санкциях против Ирана – ред.), пока они не подпишут соглашение. Когда они подпишут соглашение, мы сможем восстановить эту страну и сделать ее действительно хорошим местом для людей, но нет, мы ничего им такого не предлагали", - сказал Трамп журналистам. В понедельник американский лидер сообщил, что Штаты планировали во вторник совершить атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложили ее ради возможного достижения мирной сделки. Он добавил, что приказал военным сохранять готовность к наступлению на Иран на случай, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения. В ответ на сообщение Трампа МИД Ирана заявил, что Тегеран готов решительно противодействовать любой военной агрессии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

