Трамп заявил, что его разговор с Эрдоганом прошел очень хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прошел очень хорошо. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T23:53+0300

ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прошел очень хорошо. В канцелярии турецкого лидера по итогам разговора сообщали, что президенты обсуждали подготовку к саммиту НАТО в Анкаре, который состоится в июле. Эрдоган, согласно заверению канцелярии, в ходе беседы также заявил, что оценивает как позитивное событие решение о продлении перемирия США с Ираном. "У меня был очень хороший разговор с президентом, у нас очень хорошие отношения", – сказал американский лидер журналистам.

сша, анкара, иран, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, нато, в мире