Трамп заявил, что его разговор с Эрдоганом прошел очень хорошо - 20.05.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что его разговор с Эрдоганом прошел очень хорошо
Трамп заявил, что его разговор с Эрдоганом прошел очень хорошо
сша
анкара
иран
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
нато
в мире
ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прошел очень хорошо. В канцелярии турецкого лидера по итогам разговора сообщали, что президенты обсуждали подготовку к саммиту НАТО в Анкаре, который состоится в июле. Эрдоган, согласно заверению канцелярии, в ходе беседы также заявил, что оценивает как позитивное событие решение о продлении перемирия США с Ираном. "У меня был очень хороший разговор с президентом, у нас очень хорошие отношения", – сказал американский лидер журналистам.
США, Анкара, ИРАН, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, НАТО, В мире
Трамп заявил, что его разговор с Эрдоганом прошел очень хорошо

Трамп: разговор с Эрдоганом прошел очень хорошо

ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прошел очень хорошо.
В канцелярии турецкого лидера по итогам разговора сообщали, что президенты обсуждали подготовку к саммиту НАТО в Анкаре, который состоится в июле. Эрдоган, согласно заверению канцелярии, в ходе беседы также заявил, что оценивает как позитивное событие решение о продлении перемирия США с Ираном.
"У меня был очень хороший разговор с президентом, у нас очень хорошие отношения", – сказал американский лидер журналистам.
