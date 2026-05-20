В Киеве запаниковали из-за тайного послания Трампа Си Цзиньпину об Украине
Соскин заявил, что США готовы признать Украину зоной интересов России
© AP Photo / Maxim ShemetovПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Результаты встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином указывают на то, что США готовы признать Украину сферой интересов России, такую точку зрения высказал в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Давайте прямо говорить: Штаты готовы отдать Украину Российской Федерации как зону ее интересов", — заявил он, комментируя переговоры Трампа и Си Цзиньпина.
Политолог отметил, что председатель КНР, возможно, обсудит итоги этих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, включая вопрос Украины. Все складывается неблагоприятно для Киева и его европейских союзников, которые, по словам эксперта, больше не могут влиять на мировые экономические и политические процессы.
"Кто абсолютно проигрывает? <…> Украина, ну и (Владимир — Прим. ред.) Зеленский. Зеленского просто обманули по полной программе, он повелся на это. Он купился", — заключил Соскин.
Вчера вечером президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. В среду он обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.
Трамп 13-15 мая посетил КНР с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.