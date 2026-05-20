https://1prime.ru/20260520/ukraina-870064208.html

В Киеве запаниковали из-за тайного послания Трампа Си Цзиньпину об Украине

В Киеве запаниковали из-за тайного послания Трампа Си Цзиньпину об Украине - 20.05.2026, ПРАЙМ

В Киеве запаниковали из-за тайного послания Трампа Си Цзиньпину об Украине

Результаты встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином указывают на то, что США готовы признать Украину сферой интересов... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T05:07+0300

2026-05-20T05:07+0300

2026-05-20T05:07+0300

китай

украина

киев

си цзиньпин

дональд трамп

олег соскин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0e/869923016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83188633e2d91a24257d71876969567c.jpg

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Результаты встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином указывают на то, что США готовы признать Украину сферой интересов России, такую точку зрения высказал в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин."Давайте прямо говорить: Штаты готовы отдать Украину Российской Федерации как зону ее интересов", — заявил он, комментируя переговоры Трампа и Си Цзиньпина.Политолог отметил, что председатель КНР, возможно, обсудит итоги этих переговоров с президентом России Владимиром Путиным, включая вопрос Украины. Все складывается неблагоприятно для Киева и его европейских союзников, которые, по словам эксперта, больше не могут влиять на мировые экономические и политические процессы."Кто абсолютно проигрывает? <…> Украина, ну и (Владимир — Прим. ред.) Зеленский. Зеленского просто обманули по полной программе, он повелся на это. Он купился", — заключил Соскин.Вчера вечером президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. В среду он обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.Трамп 13-15 мая посетил КНР с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

китай

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, украина, киев, си цзиньпин, дональд трамп, олег соскин