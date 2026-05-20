Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше пришли в бешенство из-за решения в отношении Зеленского - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260520/ukraina-870065392.html
В Польше пришли в бешенство из-за решения в отношении Зеленского
В Польше пришли в бешенство из-за решения в отношении Зеленского - 20.05.2026, ПРАЙМ
В Польше пришли в бешенство из-за решения в отношении Зеленского
Владимир Зеленский удостоился Европейского ордена "За заслуги" от Европейского парламента. По мнению польского депутата Евы Зайончковской-Герник, причиной для... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T05:50+0300
2026-05-20T05:50+0300
общество
мировая экономика
польша
европа
владимир зеленский
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский удостоился Европейского ордена "За заслуги" от Европейского парламента. По мнению польского депутата Евы Зайончковской-Герник, причиной для награждения стали его регулярные обращения и просьбы о финансовой помощи."Зеленского (наградили. — Прим. ред.) вероятно, за то, что наводнил нас своим зерном, жаловался на Польшу и требовал многомиллиардные пожертвования", — написала она в социальной сети X, комментируя награждение Зеленского.На ее взгляд, вызывает недоумение практика награждения политиков, чья репутация может быть поставлена под вопрос.Вчера во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Зеленскому вручили Европейский орден "За заслуги". Это наивысшее признание ЕС, присуждаемое за продвижение идей европейской интеграции и поддержку ценностей Европы.Европейский орден "За заслуги" был учрежден в 2024 году в честь 75-летия Декларации Шумана, и ежегодно он может быть вручен не более чем двадцати людям.
https://1prime.ru/20260519/zelenskiy-870037612.html
https://1prime.ru/20260519/zelenskiy-870049787.html
польша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, польша, европа, владимир зеленский, ес
Общество , Мировая экономика, ПОЛЬША, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, ЕС
05:50 20.05.2026
 
В Польше пришли в бешенство из-за решения в отношении Зеленского

Депутат Зайончковская-Герник: Зеленского наградили орденом в ЕП за нытье и жалобы

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский удостоился Европейского ордена "За заслуги" от Европейского парламента. По мнению польского депутата Евы Зайончковской-Герник, причиной для награждения стали его регулярные обращения и просьбы о финансовой помощи.

"Зеленского (наградили. — Прим. ред.) вероятно, за то, что наводнил нас своим зерном, жаловался на Польшу и требовал многомиллиардные пожертвования", — написала она в социальной сети X, комментируя награждение Зеленского.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
"Идиот". Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Западе
Вчера, 12:06
На ее взгляд, вызывает недоумение практика награждения политиков, чья репутация может быть поставлена под вопрос.

Вчера во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Зеленскому вручили Европейский орден "За заслуги". Это наивысшее признание ЕС, присуждаемое за продвижение идей европейской интеграции и поддержку ценностей Европы.

Европейский орден "За заслуги" был учрежден в 2024 году в честь 75-летия Декларации Шумана, и ежегодно он может быть вручен не более чем двадцати людям.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
"Готов на все". Поступок Зеленского в отношении России разозлил журналиста
Вчера, 16:19
 
ОбществоМировая экономикаПОЛЬШАЕВРОПАВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала