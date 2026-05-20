https://1prime.ru/20260520/ukraina-870065392.html

В Польше пришли в бешенство из-за решения в отношении Зеленского

В Польше пришли в бешенство из-за решения в отношении Зеленского - 20.05.2026, ПРАЙМ

В Польше пришли в бешенство из-за решения в отношении Зеленского

Владимир Зеленский удостоился Европейского ордена "За заслуги" от Европейского парламента. По мнению польского депутата Евы Зайончковской-Герник, причиной для... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T05:50+0300

2026-05-20T05:50+0300

2026-05-20T05:50+0300

общество

мировая экономика

польша

европа

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский удостоился Европейского ордена "За заслуги" от Европейского парламента. По мнению польского депутата Евы Зайончковской-Герник, причиной для награждения стали его регулярные обращения и просьбы о финансовой помощи."Зеленского (наградили. — Прим. ред.) вероятно, за то, что наводнил нас своим зерном, жаловался на Польшу и требовал многомиллиардные пожертвования", — написала она в социальной сети X, комментируя награждение Зеленского.На ее взгляд, вызывает недоумение практика награждения политиков, чья репутация может быть поставлена под вопрос.Вчера во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Зеленскому вручили Европейский орден "За заслуги". Это наивысшее признание ЕС, присуждаемое за продвижение идей европейской интеграции и поддержку ценностей Европы.Европейский орден "За заслуги" был учрежден в 2024 году в честь 75-летия Декларации Шумана, и ежегодно он может быть вручен не более чем двадцати людям.

https://1prime.ru/20260519/zelenskiy-870037612.html

https://1prime.ru/20260519/zelenskiy-870049787.html

польша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, польша, европа, владимир зеленский, ес