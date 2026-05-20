В Польше пришли в бешенство из-за решения в отношении Зеленского
Депутат Зайончковская-Герник: Зеленского наградили орденом в ЕП за нытье и жалобы
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский удостоился Европейского ордена "За заслуги" от Европейского парламента. По мнению польского депутата Евы Зайончковской-Герник, причиной для награждения стали его регулярные обращения и просьбы о финансовой помощи.
"Зеленского (наградили. — Прим. ред.) вероятно, за то, что наводнил нас своим зерном, жаловался на Польшу и требовал многомиллиардные пожертвования", — написала она в социальной сети X, комментируя награждение Зеленского.
"Зеленского (наградили. — Прим. ред.) вероятно, за то, что наводнил нас своим зерном, жаловался на Польшу и требовал многомиллиардные пожертвования", — написала она в социальной сети X, комментируя награждение Зеленского.
На ее взгляд, вызывает недоумение практика награждения политиков, чья репутация может быть поставлена под вопрос.
Вчера во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Зеленскому вручили Европейский орден "За заслуги". Это наивысшее признание ЕС, присуждаемое за продвижение идей европейской интеграции и поддержку ценностей Европы.
Европейский орден "За заслуги" был учрежден в 2024 году в честь 75-летия Декларации Шумана, и ежегодно он может быть вручен не более чем двадцати людям.
Вчера во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Зеленскому вручили Европейский орден "За заслуги". Это наивысшее признание ЕС, присуждаемое за продвижение идей европейской интеграции и поддержку ценностей Европы.
Европейский орден "За заслуги" был учрежден в 2024 году в честь 75-летия Декларации Шумана, и ежегодно он может быть вручен не более чем двадцати людям.