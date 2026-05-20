https://1prime.ru/20260520/ukraina-870074286.html
ЕК и Украина подписали меморандум по кредиту
ЕК и Украина подписали меморандум по кредиту - 20.05.2026, ПРАЙМ
ЕК и Украина подписали меморандум по кредиту
Еврокомиссия и Украина подписали в среду меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы, сообщил еврокомиссар | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T12:18+0300
2026-05-20T12:18+0300
2026-05-20T12:18+0300
финансы
мировая экономика
украина
киев
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия и Украина подписали в среду меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы, сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис. "Сегодняшнее подписание меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи уверенно приближает нас к первому траншу кредита поддержки Украины. Как и было обещано, первый бюджетный транш будет выделен во втором квартале", - написал он в сети X. По его словам, "поддержка укрепит экономическую устойчивость Украины, увеличит внутренние доходы и усилит борьбу с коррупцией". При этом ранее сообщалось, что 6 из 9 миллиардов евро первого транша кредита пойдут на закупку и производство для Киева беспилотников.
https://1prime.ru/20260519/ukraina-870059984.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, украина, киев, ек
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЕК
ЕК и Украина подписали меморандум по кредиту
ЕК и Украина подписали меморандум по кредиту на 90 млрд евро