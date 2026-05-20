ЕК и Украина подписали меморандум по кредиту - 20.05.2026, ПРАЙМ
ЕК и Украина подписали меморандум по кредиту
ЕК и Украина подписали меморандум по кредиту

ЕК и Украина подписали меморандум по кредиту на 90 млрд евро

БРЮССЕЛЬ, 20 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия и Украина подписали в среду меморандум о взаимопонимании по выделению Киеву кредита на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы, сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.
"Сегодняшнее подписание меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи уверенно приближает нас к первому траншу кредита поддержки Украины. Как и было обещано, первый бюджетный транш будет выделен во втором квартале", - написал он в сети X.
По его словам, "поддержка укрепит экономическую устойчивость Украины, увеличит внутренние доходы и усилит борьбу с коррупцией".
При этом ранее сообщалось, что 6 из 9 миллиардов евро первого транша кредита пойдут на закупку и производство для Киева беспилотников.
