Делегация Госдумы обсуждала в Вашингтоне возобновление студенческих обменов

Делегация Госдумы обсуждала в Вашингтоне возобновление студенческих обменов между РФ и США, сообщила депутат Госдумы Светлана Журова, которая была в ее составе. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T00:17+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Делегация Госдумы обсуждала в Вашингтоне возобновление студенческих обменов между РФ и США, сообщила депутат Госдумы Светлана Журова, которая была в ее составе. "Мы говорили о том, чтобы возобновить обмен студентами, поэтому, может быть, ее (конгрессвумен Анну Паулину Луну - ред.) пригласят в МГУ, например. Разговор был о каком-то первом шаге, чтобы начать с одного вуза, а не сразу запускать массовые обмены", - сказала Журова газете "Известия". Делегация депутатов Госдумы 26 марта в Вашингтоне провела переговоры с членами конгресса США. Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.

