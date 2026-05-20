ВЭБ.РФ выступает "единым окном" для иностранных инвестиций
2026-05-20T05:15+0300
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. ВЭБ.РФ выступает "единым окном" для иностранных инвестиций в российскую экономику, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ со ссылкой на председателя госкорпорации Игоря Шувалова в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Китай.
"ВЭБ.РФ выступает "единым окном" для иностранных инвестиций в российскую экономику… По поручению Владимира Путина на базе ВЭБ.РФ создана единая система поддержки и сопровождения российских и зарубежных инвестиционных проектов", – приводятся слова Шувалова в сообщении.
География проектов ВЭБ.РФ охватывает всю страну. На Дальнем Востоке, имеющем наиболее протяженную границу с Китаем, ВЭБ выступает ключевым институтом финансирования проектов: обеспечивает льготное кредитование в промышленности, туризме, логистике и городской инфраструктуре, отдавая приоритет проектам с наибольшим экономическим эффектом для региональной экономики.
ВЭБ ведет активную работу с Китаем: в портфеле госкорпорации с возможным участием китайских партнеров находится множество проектов, указано в пресс-релизе. Приоритетными направлениями совместной работы являются нефтегазовая и химическая промышленность, строительство, лесопереработка и создание логистических центров.
Накануне переговоров на высшем уровне делегация ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым провела встречи с представителями китайских компаний, заинтересованных в реализации совместных инвестиционных проектов, указано в сообщении.
"Мы хотим сконцентрировать весь капитал на поддержке технологического развития России. Эта задача связана в том числе с формированием партнерств с ведущими мировыми игроками. Китайская Народная Республика – наш ключевой партнер", – сказал Шувалов.
Уточняется, что в сфере совместного с китайскими центрами инноваций развития технологий рассматривается сотрудничество в области оптоволоконных лазеров. Создание совместных производств может повысить экспорт высокотехнологичной продукции из России не только в КНР, но и на глобальные мировые рынки, а также способствовать развитию технологий в области фотоники в двух странах.
Один из потенциальных проектов – создание на базе "Сколково" механизма научно-технологического российско-китайского сотрудничества полного цикла: от отбора технологических решений и пилотирования до размещения команд, совместной разработки и локализации технологий, добавили в ВЭБ.РФ.
