На Западе рассказали, что произошло из-за визита Путина в КНР - 20.05.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали, что произошло из-за визита Путина в КНР
Визит Владимира Путина в Китай изолировал Европу, сообщает политический обозреватель Лоренцо Пачини в статье для Strategic Culture.
04:57 20.05.2026
 
На Западе рассказали, что произошло из-за визита Путина в КНР

Strategic Culture: визит Путина в Китай загнал Европу в изоляцию

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Визит Владимира Путина в Китай изолировал Европу, сообщает политический обозреватель Лоренцо Пачини в статье для Strategic Culture.

"В условиях этой глобальной перестройки Европа оказалась в исключительно уязвимом положении, страдая от хронического стратегического дефицита", — отмечает он.

Аналитик считает, что Россия, Китай и США сейчас имеют возможность сформировать новую мировую систему, в которой Брюссель больше никак не сможет претендовать на лидерство.
"Разворачивается нечто чрезвычайно важное, масштабы которого нам пока не поддаются пониманию. Встреча политических лидеров США, Китая и России в Пекине — это крайне необычное событие, скрывающее нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд", — заключает Пачини.

Вчера вечером президент России прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. В среду он обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.
 
