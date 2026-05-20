На Западе рассказали, что произошло из-за визита Путина в КНР

2026-05-20T04:57+0300

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Визит Владимира Путина в Китай изолировал Европу, сообщает политический обозреватель Лоренцо Пачини в статье для Strategic Culture."В условиях этой глобальной перестройки Европа оказалась в исключительно уязвимом положении, страдая от хронического стратегического дефицита", — отмечает он.Аналитик считает, что Россия, Китай и США сейчас имеют возможность сформировать новую мировую систему, в которой Брюссель больше никак не сможет претендовать на лидерство."Разворачивается нечто чрезвычайно важное, масштабы которого нам пока не поддаются пониманию. Встреча политических лидеров США, Китая и России в Пекине — это крайне необычное событие, скрывающее нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд", — заключает Пачини.Вчера вечером президент России прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. В среду он обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.

китай, россия, европа, сша, владимир путин, си цзиньпин