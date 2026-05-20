"Особая сумма". Какие вклады привлекут внимание банков с 2027 года

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. О том, какие счета попадут под особый контроль уже со следующего года и кому стоит быть внимательнее, агентству “Прайм” рассказал основатель "Агентства по управлению рисками ООО "Секвойя Групп", председатель комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря.Обязательная привязка ИНН к банковским счетам и вкладам (новым и существующим) планируется с первой половины 2027 года в рамках платформы "Антидроп" для борьбы с мошенничеством. Данная инициатива является частью планомерного движения по выводу экономики из тени и внедрению новых механизмов контроля за денежными потоками.Для законопослушных граждан, имеющих легальные доходы, нововведение пройдёт практически незамеченным — это лишь появление дополнительного пункта в банковской анкете. Основной удар меры нанесут по тем, кто оперирует в "чёрной" и "серой" зонах: дропперам, незаконным предпринимателям и уклонистам от налогов, указал эксперт."Использование ИНН станет эффективным инструментом для отслеживания сомнительных операций и пресечения схем по уклонению от налогов. Особое внимание будет уделяться счетам, где годовой оборот превышает 2,4 миллиона рублей — такие клиенты сразу попадают под пристальное наблюдение. Также система позволит выявлять подозрительную активность на ранних этапах: например, большое количество регулярных мелких транзакций станет поводом для банка задать вопрос о происхождении средств", — пояснил Гмыря.Эксперт подчеркнул, что добросовестным пользователям банковских услуг опасаться нечего. Если человек регулярно собирает средства на общественные нужды (например, староста родительского комитета), ему достаточно будет объяснить природу переводов, чтобы претензии были сняты. Однако если под видом личных переводов ведётся скрытая предпринимательская деятельность, налоги придётся платить в полном объёме. Таким образом, для повседневной жизни большинства людей изменения незначительны, но для теневого сектора это очередной серьёзный барьер, заключил Максим Гмыря.
02:02 20.05.2026
 
"Особая сумма". Какие вклады привлекут внимание банков с 2027 года

Максим Гмыря: банки с 2027 года уделят особое внимание счетам свыше 2,4 млн руб

