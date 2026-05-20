"Это пугает". Встреча Путина с Си Цзиньпином удивила журналиста - 20.05.2026, ПРАЙМ
"Это пугает". Встреча Путина с Си Цзиньпином удивила журналиста
"Это пугает". Встреча Путина с Си Цзиньпином удивила журналиста - 20.05.2026, ПРАЙМ
Запад боится расширения влияния партнерства России и Китая на глобальную политику, заявил американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес. | 20.05.2026, ПРАЙМ
россия
китай
пекин
запад
владимир путин
си цзиньпин
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Запад боится расширения влияния партнерства России и Китая на глобальную политику, заявил американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес."Владимир Путин и Си Цзиньпин прекрасно понимают, какое глобальное влияние они оказывают, и не собираются сбавлять обороты. Именно это и пугает Запад", — написал он в соцсети X.По словам журналиста, ирония заключается в том, что "западные санкции, давление и мышление в духе "холодной войны 2.0" только укрепили российско-китайское партнерство".Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.(Москва и Пекин приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, ЗАПАД, Владимир Путин, Си Цзиньпин
© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
