"Это пугает". Встреча Путина с Си Цзиньпином удивила журналиста
Запад боится расширения влияния партнерства России и Китая на глобальную политику, заявил американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес. | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T22:36+0300
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Запад боится расширения влияния партнерства России и Китая на глобальную политику, заявил американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес."Владимир Путин и Си Цзиньпин прекрасно понимают, какое глобальное влияние они оказывают, и не собираются сбавлять обороты. Именно это и пугает Запад", — написал он в соцсети X.По словам журналиста, ирония заключается в том, что "западные санкции, давление и мышление в духе "холодной войны 2.0" только укрепили российско-китайское партнерство".Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.(Москва и Пекин приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
Журналист Санчес: Запад боится усиления глобального влияния Путина и Си Цзиньпина