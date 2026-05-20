https://1prime.ru/20260520/vsu-870082708.html
ВСУ в постоянном режиме пытаются атаковать Энергодар, заявил Пухов
ВСУ в постоянном режиме пытаются атаковать Энергодар, заявил Пухов - 20.05.2026, ПРАЙМ
ВСУ в постоянном режиме пытаются атаковать Энергодар, заявил Пухов
Украинские войска в постоянном режиме пытаются атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T23:07+0300
2026-05-20T23:07+0300
2026-05-20T23:07+0300
россия
энергодар
европа
рф
всу
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8359edb841d30ad6db6be5f02b7debf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Украинские войска в постоянном режиме пытаются атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. "Противник в постоянном режиме пытается нанести удары по городу", - сказал Пухов. По его словам, ВСУ пытались атаковать город и в среду, но активность вражеских беспилотников была намного меньше в сравнении с массированным налетом в ночь на вторник. Энергодар подвергся в ночь на вторник 40 атакам беспилотников ВСУ, значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, частные и многоквартирные дома, автомобили, пострадавших нет, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/20260519/ataki-870032305.html
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710909_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd1143523d79ed1af1c08d2b25b47628.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, энергодар, европа, рф, всу, запорожская аэс
РОССИЯ, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, ВСУ, Запорожская АЭС
ВСУ в постоянном режиме пытаются атаковать Энергодар, заявил Пухов
Пухов: ВСУ пытаются атаковать город-спутник ЗАЭС Энергодар
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Украинские войска в постоянном режиме пытаются атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
"Противник в постоянном режиме пытается нанести удары по городу", - сказал Пухов.
По его словам, ВСУ
пытались атаковать город и в среду, но активность вражеских беспилотников была намного меньше в сравнении с массированным налетом в ночь на вторник.
Энергодар подвергся в ночь на вторник 40 атакам беспилотников ВСУ, значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, частные и многоквартирные дома, автомобили, пострадавших нет, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.
В США прокомментировали удары ВСУ по России