ВСУ в постоянном режиме пытаются атаковать Энергодар, заявил Пухов

2026-05-20T23:07+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Украинские войска в постоянном режиме пытаются атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. "Противник в постоянном режиме пытается нанести удары по городу", - сказал Пухов. По его словам, ВСУ пытались атаковать город и в среду, но активность вражеских беспилотников была намного меньше в сравнении с массированным налетом в ночь на вторник. Энергодар подвергся в ночь на вторник 40 атакам беспилотников ВСУ, значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, частные и многоквартирные дома, автомобили, пострадавших нет, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

