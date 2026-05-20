Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ в постоянном режиме пытаются атаковать Энергодар, заявил Пухов - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260520/vsu-870082708.html
ВСУ в постоянном режиме пытаются атаковать Энергодар, заявил Пухов
ВСУ в постоянном режиме пытаются атаковать Энергодар, заявил Пухов - 20.05.2026, ПРАЙМ
ВСУ в постоянном режиме пытаются атаковать Энергодар, заявил Пухов
Украинские войска в постоянном режиме пытаются атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T23:07+0300
2026-05-20T23:07+0300
россия
энергодар
европа
рф
всу
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8359edb841d30ad6db6be5f02b7debf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Украинские войска в постоянном режиме пытаются атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов. "Противник в постоянном режиме пытается нанести удары по городу", - сказал Пухов. По его словам, ВСУ пытались атаковать город и в среду, но активность вражеских беспилотников была намного меньше в сравнении с массированным налетом в ночь на вторник. Энергодар подвергся в ночь на вторник 40 атакам беспилотников ВСУ, значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, частные и многоквартирные дома, автомобили, пострадавших нет, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/20260519/ataki-870032305.html
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710909_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd1143523d79ed1af1c08d2b25b47628.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, энергодар, европа, рф, всу, запорожская аэс
РОССИЯ, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, ВСУ, Запорожская АЭС
23:07 20.05.2026
 
ВСУ в постоянном режиме пытаются атаковать Энергодар, заявил Пухов

Пухов: ВСУ пытаются атаковать город-спутник ЗАЭС Энергодар

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2026
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – ПРАЙМ. Украинские войска в постоянном режиме пытаются атаковать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
"Противник в постоянном режиме пытается нанести удары по городу", - сказал Пухов.
По его словам, ВСУ пытались атаковать город и в среду, но активность вражеских беспилотников была намного меньше в сравнении с массированным налетом в ночь на вторник.
Энергодар подвергся в ночь на вторник 40 атакам беспилотников ВСУ, значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, частные и многоквартирные дома, автомобили, пострадавших нет, сообщил ранее губернатор региона Евгений Балицкий.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Брошенный украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
В США прокомментировали удары ВСУ по России
19 мая, 07:15
 
РОССИЯЭнергодарЕВРОПАРФВСУЗапорожская АЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала