https://1prime.ru/20260520/yuan-870076205.html
Курс юаня на Мосбирже перешел к росту
Курс юаня на Мосбирже перешел к росту - 20.05.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже перешел к росту
Курс китайской валюты в среду днем перешел к росту после утреннего инерционного снижения и сильного падения в предыдущие дни, следует из данных Московской... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T13:44+0300
2026-05-20T13:44+0300
2026-05-20T13:44+0300
рынок
рф
богдан зварич
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7c1054eb9cfc119a7562b7a84e2e87c.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в среду днем перешел к росту после утреннего инерционного снижения и сильного падения в предыдущие дни, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.33 мск повышался на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,44 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,29-10,45 рубля. Несмотря на текущее коррекционное снижение, в ближайшие сессии рубль может продолжить тенденцию на укрепление за счет дополнительного предложения валюты со стороны экспортеров, которые в ближайшие сессии начнут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 мая, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Это усилит навес предложения на рынке, способствуя дальнейшему снижению основных мировых валют. В сложившейся ситуации ожидаем движения китайской валюты в ближайшие сессии в диапазоне 10-10,5 рубля с рисками тестирования его нижней границы", - добавляет он. Вместе с тем до начала лета экспортеры могут "зажимать" выручку в расчете на то, что Минфин РФ увеличит покупки юаней в рамках бюджетного правила и тем самым создаст более благоприятный для них курс, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
https://1prime.ru/20260520/rynok-870075460.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84043/68/840436863_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a00a52698b7e5b3f1b3129e51502ad3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, богдан зварич, псб
Рынок, РФ, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня на Мосбирже перешел к росту
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше 10,44 рубля впервые с начала мая
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в среду днем перешел к росту после утреннего инерционного снижения и сильного падения в предыдущие дни, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.33 мск повышался на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,44 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,29-10,45 рубля.
Российский рынок акций перешел к снижению
Несмотря на текущее коррекционное снижение, в ближайшие сессии рубль может продолжить тенденцию на укрепление за счет дополнительного предложения валюты со стороны экспортеров, которые в ближайшие сессии начнут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 мая, считает Богдан Зварич
из ПСБ
.
"Это усилит навес предложения на рынке, способствуя дальнейшему снижению основных мировых валют. В сложившейся ситуации ожидаем движения китайской валюты в ближайшие сессии в диапазоне 10-10,5 рубля с рисками тестирования его нижней границы", - добавляет он.
Вместе с тем до начала лета экспортеры могут "зажимать" выручку в расчете на то, что Минфин РФ увеличит покупки юаней в рамках бюджетного правила и тем самым создаст более благоприятный для них курс, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".