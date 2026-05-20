Курс юаня на Мосбирже перешел к росту

2026-05-20T13:44+0300

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в среду днем перешел к росту после утреннего инерционного снижения и сильного падения в предыдущие дни, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.33 мск повышался на 9 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,44 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,29-10,45 рубля. Несмотря на текущее коррекционное снижение, в ближайшие сессии рубль может продолжить тенденцию на укрепление за счет дополнительного предложения валюты со стороны экспортеров, которые в ближайшие сессии начнут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 мая, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Это усилит навес предложения на рынке, способствуя дальнейшему снижению основных мировых валют. В сложившейся ситуации ожидаем движения китайской валюты в ближайшие сессии в диапазоне 10-10,5 рубля с рисками тестирования его нижней границы", - добавляет он. Вместе с тем до начала лета экспортеры могут "зажимать" выручку в расчете на то, что Минфин РФ увеличит покупки юаней в рамках бюджетного правила и тем самым создаст более благоприятный для них курс, считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".

